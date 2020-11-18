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Тест: Хорошо ли вы помните культовые фильмы 90-х?
18.11.2020 12:55 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Достойные фильмы снимали во все времена. Но согласитесь, в 90-х годах был создан не один десяток бессмертных шедевров, которые мы никогда не устанем пересматривать. Чего только стоят такие картины, как «Криминальное чтиво», «Форрест Гамп» и «Бойцовский клуб»! Если вы поклонник старого кинематографа, предлагаем вам доказать это прямо сейчас. Погнали:)
Ответы:
1. «Красотка»
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Достойные фильмы снимали во все времена. Но согласитесь, в 90-х годах был создан не один десяток бессмертных шедевров, которые мы никогда не устанем пересматривать....
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