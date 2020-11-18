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Тест: Хорошо ли вы помните культовые фильмы 90-х?

18.11.2020 12:55 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Хорошо ли вы помните культовые фильмы 90-х?

Достойные фильмы снимали во все времена. Но согласитесь, в 90-х годах был создан не один десяток бессмертных шедевров, которые мы никогда не устанем пересматривать. Чего только стоят такие картины, как «Криминальное чтиво», «Форрест Гамп» и «Бойцовский клуб»! Если вы поклонник старого кинематографа, предлагаем вам доказать это прямо сейчас. Погнали:)

Ответы:

1. «Красотка»
2. «Бешеные псы»
3. «Академия Рашмор»
4. «Большой Лебовски»
5. «Двенадцать обезьян»
6. «Не грози Южному централу, попивая сок у себя в квартале»
7. «Знакомьтесь, Джо Блэк»
8. «Достучаться до небес»
9. «Запах женщины»
10. «Казино»

Еще один тест:
Тест по современному кинематографу: Правда или вымысел?

 
 
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Достойные фильмы снимали во все времена. Но согласитесь, в 90-х годах был создан не один десяток бессмертных шедевров, которые мы никогда не устанем пересматривать....
 
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