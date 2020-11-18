Тест: Хорошо ли вы помните культовые фильмы 90-х?

Источник материала: Flytothesky





Достойные фильмы снимали во все времена. Но согласитесь, в 90-х годах был создан не один десяток бессмертных шедевров, которые мы никогда не устанем пересматривать. Чего только стоят такие картины, как «Криминальное чтиво», «Форрест Гамп» и «Бойцовский клуб»! Если вы поклонник старого кинематографа, предлагаем вам доказать это прямо сейчас. Погнали:)

Ответы:

1. «Красотка»

2. «Бешеные псы»

3. «Академия Рашмор»

4. «Большой Лебовски»

5. «Двенадцать обезьян»

6. «Не грози Южному централу, попивая сок у себя в квартале»

7. «Знакомьтесь, Джо Блэк»

8. «Достучаться до небес»

9. «Запах женщины»

10. «Казино»

Еще один тест:

Тест по современному кинематографу: Правда или вымысел?