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Классные и полезные находки с Aliexpress не дороже 5$
18.11.2020 16:19 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
На Алиэкспресс можно найти действительно полезные вещи, начиная от одежды и обуви и заканчивая медицинскими приборами и техникой. И что самое главное – большинство из этих товаров можно приобрести почти даром. Мы подготовили список реально крутых находок, которые стоят не дороже 5$.
1. Штука для запайки пакетов
Благодаря этой вещице вы без труда упакуете что-либо в полиэтиленовый пакет. Кстати, она работает от пальчиковых батареек, а на обратной стороне есть магнит. Так что, если захотите, сможете хранить эту штучку на дверце холодильника:)
2. Стильный кулон
Такой аксессуар можно носить как с обычными джинсами и рубашкой, так и с вечерними открытыми платьями. Кулон добавит в ваш образ шарма, очарования и изысканности.
3. Вязаная кофточка для вашего питомца
С приходом холодов надо утепляться не только людям, но и животным. Ваш питомец точно скажет вам спасибо за классную шерстяную одежку.
4. Многоразовые «ватные» палочки
Они безопасные, экологичные и удобные. Наконечник сделан из мягкого силикона, а после использования палочки достаточно помыть с мылом под струей теплой воды. Кстати, их можно брать в путешествие – надежный контейнер защитит их от повреждений.
5. Форма для приготовления пончиков
С таким дозатором у вас получатся идеальные пончики, словно из пекарни. И вы сможете радовать себя и своих близких сладкой выпечкой каждый день.
6. Заварник для чая в виде человечка
Какие только полезные мелочи и вещи не встречаются на Алиэкспресс! Оригинальное ситечко для чая – это яркое и приятное дополнение к любому чаепитию дома и на работе. Интересный дизайн этого заварника будет каждый раз поднимать вам настроение.
7. Подвесное кашпо для растений
Такой аксессуар мигом преобразит ваш интерьер. Теперь растениям не придется стоять на полу или столе. А еще это классная идея для необычного подарка:)
8. Термостойкие силиконовые перчатки
Такие перчатки совсем не боятся огня! Благодаря этой полезной вещице вы полностью защитите свои руки во время работы с духовкой и горячими блюдами. А еще они очень мило выглядят:)
9. Триммер для ухода за бровями
Брови придают выразительности и экспрессивности нашему лицу. А что поможет поддерживать бровки в хорошем состоянии? Конечно же, классный триммер!
10. Беспроводные bluetooth-наушники
С беспроводными наушниками вы можете ехать в автомобиле, бегать и вообще делать все что угодно. Теперь провод от наушников не будет постоянно путаться, цепляться за одежду и создавать много других неприятных ситуаций.
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На Алиэкспресс можно найти действительно полезные вещи, начиная от одежды и обуви и заканчивая медицинскими приборами и техникой. И что самое главное –...
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