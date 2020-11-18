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Классные и полезные находки с Aliexpress не дороже 5$

18.11.2020 16:19 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Классные и полезные находки с Aliexpress не дороже 5$

На Алиэкспресс можно найти действительно полезные вещи, начиная от одежды и обуви и заканчивая медицинскими приборами и техникой. И что самое главное – большинство из этих товаров можно приобрести почти даром. Мы подготовили список реально крутых находок, которые стоят не дороже 5$.

1. Штука для запайки пакетов

Классные и полезные находки с Aliexpress не дороже 5$

Благодаря этой вещице вы без труда упакуете что-либо в полиэтиленовый пакет. Кстати, она работает от пальчиковых батареек, а на обратной стороне есть магнит. Так что, если захотите, сможете хранить эту штучку на дверце холодильника:)

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2. Стильный кулон

Классные и полезные находки с Aliexpress не дороже 5$

Такой аксессуар можно носить как с обычными джинсами и рубашкой, так и с вечерними открытыми платьями. Кулон добавит в ваш образ шарма, очарования и изысканности.

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3. Вязаная кофточка для вашего питомца

Классные и полезные находки с Aliexpress не дороже 5$

С приходом холодов надо утепляться не только людям, но и животным. Ваш питомец точно скажет вам спасибо за классную шерстяную одежку.

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4. Многоразовые «ватные» палочки

Классные и полезные находки с Aliexpress не дороже 5$

Они безопасные, экологичные и удобные. Наконечник сделан из мягкого силикона, а после использования палочки достаточно помыть с мылом под струей теплой воды. Кстати, их можно брать в путешествие – надежный контейнер защитит их от повреждений.

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5. Форма для приготовления пончиков

Классные и полезные находки с Aliexpress не дороже 5$

С таким дозатором у вас получатся идеальные пончики, словно из пекарни. И вы сможете радовать себя и своих близких сладкой выпечкой каждый день.

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6. Заварник для чая в виде человечка

Классные и полезные находки с Aliexpress не дороже 5$

Какие только полезные мелочи и вещи не встречаются на Алиэкспресс! Оригинальное ситечко для чая – это яркое и приятное дополнение к любому чаепитию дома и на работе. Интересный дизайн этого заварника будет каждый раз поднимать вам настроение.

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7. Подвесное кашпо для растений

Классные и полезные находки с Aliexpress не дороже 5$

Такой аксессуар мигом преобразит ваш интерьер. Теперь растениям не придется стоять на полу или столе. А еще это классная идея для необычного подарка:)

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8. Термостойкие силиконовые перчатки

Классные и полезные находки с Aliexpress не дороже 5$

Такие перчатки совсем не боятся огня! Благодаря этой полезной вещице вы полностью защитите свои руки во время работы с духовкой и горячими блюдами. А еще они очень мило выглядят:)

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9. Триммер для ухода за бровями

Классные и полезные находки с Aliexpress не дороже 5$

Брови придают выразительности и экспрессивности нашему лицу. А что поможет поддерживать бровки в хорошем состоянии? Конечно же, классный триммер!

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10. Беспроводные bluetooth-наушники

Классные и полезные находки с Aliexpress не дороже 5$

С беспроводными наушниками вы можете ехать в автомобиле, бегать и вообще делать все что угодно. Теперь провод от наушников не будет постоянно путаться, цепляться за одежду и создавать много других неприятных ситуаций.

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На Алиэкспресс можно найти действительно полезные вещи, начиная от одежды и обуви и заканчивая медицинскими приборами и техникой. И что самое главное –...
 
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