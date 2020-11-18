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Тест: Что вы помните из школьного курса географии?
18.11.2020 16:19 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Наверняка, первая любовь к путешествиям зарождается на школьных уроках географии. Когда-то мы отправлялись в воображаемые поездки по странам и городам, поднимались на вершины гор и заглядывали в жерла вулканов благодаря книгам, глобусам и атласам. В этом тесте вас ждут 10 вопросов из школьной программы, которые проверят уровень ваших знаний. Давайте начинать!
Ответы:
1. Чернозем
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Наверняка, первая любовь к путешествиям зарождается на школьных уроках географии. Когда-то мы отправлялись в воображаемые поездки по странам и городам,...
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