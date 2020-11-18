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Тест: Что вы помните из школьного курса географии?

18.11.2020 16:19 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Что вы помните из школьного курса географии?

Наверняка, первая любовь к путешествиям зарождается на школьных уроках географии. Когда-то мы отправлялись в воображаемые поездки по странам и городам, поднимались на вершины гор и заглядывали в жерла вулканов благодаря книгам, глобусам и атласам. В этом тесте вас ждут 10 вопросов из школьной программы, которые проверят уровень ваших знаний. Давайте начинать!

Ответы:

1. Чернозем
2. Конго
3. Красное море
4. 0°
5. Эквадор
6. Алжир
7. Атакама
8. Россия, США, Канада
9. Швеция
10. Роттердам

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Наверняка, первая любовь к путешествиям зарождается на школьных уроках географии. Когда-то мы отправлялись в воображаемые поездки по странам и городам,...
 
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