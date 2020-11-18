Тест: Что вы помните из школьного курса географии?

Источник материала: Flytothesky





Наверняка, первая любовь к путешествиям зарождается на школьных уроках географии. Когда-то мы отправлялись в воображаемые поездки по странам и городам, поднимались на вершины гор и заглядывали в жерла вулканов благодаря книгам, глобусам и атласам. В этом тесте вас ждут 10 вопросов из школьной программы, которые проверят уровень ваших знаний. Давайте начинать!

Ответы:

1. Чернозем

2. Конго

3. Красное море

4. 0°

5. Эквадор

6. Алжир

7. Атакама

8. Россия, США, Канада

9. Швеция

10. Роттердам

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