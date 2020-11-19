Тест для киноманов: Сможете угадать фильм по слогану?

Источник материала: Flytothesky





Успех картины зависит от многого: хорошего режиссера, подбора актеров, декораций, монтажа и саундтреков. Но нельзя исключать из этого списка и слоганы. Ведь это целое искусство – придумать одну фразу, чтобы она не только ассоциировалась с фильмом, но и запомнилась на долгие годы. Мы выбрали 10 интересных слоганов иностранных фильмов. Попробуйте угадать по ним известные кинокартины!

Ответы:

1. «Хатико: Самый верный друг»

2. «Кинг-Конг»

3. «Начало»

4. «Темный рыцарь»

5. «Леон»

6. «Титаник»

7. «Шестое чувство»

8. «Джанго освобожденный»

9. «Кунг-фу Панда»

10. «Миллионер из трущоб»

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