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Тест для киноманов: Сможете угадать фильм по слогану?
19.11.2020 11:15 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Успех картины зависит от многого: хорошего режиссера, подбора актеров, декораций, монтажа и саундтреков. Но нельзя исключать из этого списка и слоганы. Ведь это целое искусство – придумать одну фразу, чтобы она не только ассоциировалась с фильмом, но и запомнилась на долгие годы. Мы выбрали 10 интересных слоганов иностранных фильмов. Попробуйте угадать по ним известные кинокартины!
Ответы:
1. «Хатико: Самый верный друг»
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Успех картины зависит от многого: хорошего режиссера, подбора актеров, декораций, монтажа и саундтреков. Но нельзя исключать из этого списка и слоганы. Ведь это...
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