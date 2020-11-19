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Тест для киноманов: Сможете угадать фильм по слогану?

19.11.2020 11:15 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест для киноманов: Сможете угадать фильм по слогану?

Успех картины зависит от многого: хорошего режиссера, подбора актеров, декораций, монтажа и саундтреков. Но нельзя исключать из этого списка и слоганы. Ведь это целое искусство – придумать одну фразу, чтобы она не только ассоциировалась с фильмом, но и запомнилась на долгие годы. Мы выбрали 10 интересных слоганов иностранных фильмов. Попробуйте угадать по ним известные кинокартины!

Ответы:

1. «Хатико: Самый верный друг»
2. «Кинг-Конг»
3. «Начало»
4. «Темный рыцарь»
5. «Леон»
6. «Титаник»
7. «Шестое чувство»
8. «Джанго освобожденный»
9. «Кунг-фу Панда»
10. «Миллионер из трущоб»

Еще один тест:
Тест: Хорошо ли вы помните культовые фильмы 90-х?

 
 
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Успех картины зависит от многого: хорошего режиссера, подбора актеров, декораций, монтажа и саундтреков. Но нельзя исключать из этого списка и слоганы. Ведь это...
 
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