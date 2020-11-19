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Тест: Что карты таро расскажут о ваших принципах?

19.11.2020 12:57 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Что карты таро расскажут о ваших принципах?

Каждый раз, когда мы оказываемся в трудной ситуации или замечаем несправедливость, то реагируем по-разному. Кто-то проходит мимо без каких-либо угрызений совести, а кто-то, наоборот, всеми силами пытается повлиять на происходящее. Чтобы узнать, какими принципами вы руководствуетесь в обычной жизни, мы решили разложить колоду карт таро. Давайте посмотрим, что они скажут.

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Каждый раз, когда мы оказываемся в трудной ситуации или замечаем несправедливость, то реагируем по-разному. Кто-то проходит мимо без каких-либо угрызений совести, а...
 
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