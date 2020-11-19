|
Тест: На каком уровне образованности вы находитесь?
19.11.2020 18:03 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
В большом потоке информации мы частенько забываем, как нам кажется, незначительные вещи. Но очень важно постоянно тренировать свой мозг и память. И в этом вам поможет тест на эрудицию. Благодаря ему вы не только отвлечетесь на пару минут, но и проверите свои знания. И не волнуйтесь: даже если вы не сможете ответить на все вопросы, помните, что не знать не стыдно, стыдно не хотеть знать.
Ответы:
1. 1 млн
Пройдите также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В большом потоке информации мы частенько забываем, как нам кажется, незначительные вещи. Но очень важно постоянно тренировать свой мозг и память. И в этом вам...
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)