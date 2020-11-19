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Тест: На каком уровне образованности вы находитесь?

19.11.2020 18:03 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: На каком уровне образованности вы находитесь?

В большом потоке информации мы частенько забываем, как нам кажется, незначительные вещи. Но очень важно постоянно тренировать свой мозг и память. И в этом вам поможет тест на эрудицию. Благодаря ему вы не только отвлечетесь на пару минут, но и проверите свои знания. И не волнуйтесь: даже если вы не сможете ответить на все вопросы, помните, что не знать не стыдно, стыдно не хотеть знать.

Ответы:

1. 1 млн
2. Конь
3. Ульянов
4. Мозг
5. Иордан
6. Азот
7. Луна
8. Метание копья
9. Велосипед
10. Купечество

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В большом потоке информации мы частенько забываем, как нам кажется, незначительные вещи. Но очень важно постоянно тренировать свой мозг и память. И в этом вам...
 
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