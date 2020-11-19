Тест: На каком уровне образованности вы находитесь?

Источник материала: Flytothesky





В большом потоке информации мы частенько забываем, как нам кажется, незначительные вещи. Но очень важно постоянно тренировать свой мозг и память. И в этом вам поможет тест на эрудицию. Благодаря ему вы не только отвлечетесь на пару минут, но и проверите свои знания. И не волнуйтесь: даже если вы не сможете ответить на все вопросы, помните, что не знать не стыдно, стыдно не хотеть знать.

Ответы:

1. 1 млн

2. Конь

3. Ульянов

4. Мозг

5. Иордан

6. Азот

7. Луна

8. Метание копья

9. Велосипед

10. Купечество

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