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Тест: Узнаете ли вы советский фильм по перевернутому кадру?
20.11.2020 11:15 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
СССР распался давным-давно, а вот советское кино все еще живет. И это неудивительно. Рязанову, Гайдаю, Меньшову и другим великим режиссерам удалось снять поистине бессмертную классику, которая никогда не сравнится с современным кино. Ведь сегодня нечасто найдешь искренние и добрые фильмы с классными фразами, хорошим юмором и запоминающейся музыкой. Готовы погрузиться в ностальгию и угадать кинокартины по перевернутым кадрам из них? Вперед!
Ответы:
1. «Не может быть!»
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СССР распался давным-давно, а вот советское кино все еще живет. И это неудивительно. Рязанову, Гайдаю, Меньшову и другим великим режиссерам удалось снять поистине...
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