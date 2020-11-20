Тест: Узнаете ли вы советский фильм по перевернутому кадру?

Источник материала: Flytothesky





СССР распался давным-давно, а вот советское кино все еще живет. И это неудивительно. Рязанову, Гайдаю, Меньшову и другим великим режиссерам удалось снять поистине бессмертную классику, которая никогда не сравнится с современным кино. Ведь сегодня нечасто найдешь искренние и добрые фильмы с классными фразами, хорошим юмором и запоминающейся музыкой. Готовы погрузиться в ностальгию и угадать кинокартины по перевернутым кадрам из них? Вперед!

Ответы:

1. «Не может быть!»

2. «Спортлото-82»

3. «Добровольцы»

4. «Человек-амфибия»

5. «Жестокий романс»

6. «Осенний марафон»

7. «Вам и не снилось»

8. «Неоконченная пьеса для механического пианино»

9. «Иди и смотри»

10. «Дело Румянцева»

Еще один тест:

Тест: Какого предмета не хватает в кадре?