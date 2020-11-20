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Тест: Узнаете ли вы советский фильм по перевернутому кадру?

20.11.2020 11:15 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Узнаете ли вы советский фильм по перевернутому кадру?

СССР распался давным-давно, а вот советское кино все еще живет. И это неудивительно. Рязанову, Гайдаю, Меньшову и другим великим режиссерам удалось снять поистине бессмертную классику, которая никогда не сравнится с современным кино. Ведь сегодня нечасто найдешь искренние и добрые фильмы с классными фразами, хорошим юмором и запоминающейся музыкой. Готовы погрузиться в ностальгию и угадать кинокартины по перевернутым кадрам из них? Вперед!

Ответы:

1. «Не может быть!»
2. «Спортлото-82»
3. «Добровольцы»
4. «Человек-амфибия»
5. «Жестокий романс»
6. «Осенний марафон»
7. «Вам и не снилось»
8. «Неоконченная пьеса для механического пианино»
9. «Иди и смотри»
10. «Дело Румянцева»

Еще один тест:
Тест: Какого предмета не хватает в кадре?

 
 
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СССР распался давным-давно, а вот советское кино все еще живет. И это неудивительно. Рязанову, Гайдаю, Меньшову и другим великим режиссерам удалось снять поистине...
 
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