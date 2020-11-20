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Тест: Как вы выглядите в глазах своих друзей?

20.11.2020 12:57 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Как вы выглядите в глазах своих друзей?

Часто получается так: то, как нас видят окружающие, и то, как мы видим самих себя, – это два абсолютно разных образа. И наверняка вам не раз было интересно, что о вас думают знакомые и друзья и как они описывают вас. Чтобы это выяснить, вы можете пойти по одному из двух путей: спросить у них лично или пройти наш небольшой тест:) Спорим, вы узнаете о себе кое-что новое?

Еще один тест:
Тест: Какой вы обитатель подводного мира?

 
 
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Часто получается так: то, как нас видят окружающие, и то, как мы видим самих себя, – это два абсолютно разных образа. И наверняка вам не раз было интересно, что о вас...
 
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