Тест: Как вы выглядите в глазах своих друзей?

Источник материала: Flytothesky





Часто получается так: то, как нас видят окружающие, и то, как мы видим самих себя, – это два абсолютно разных образа. И наверняка вам не раз было интересно, что о вас думают знакомые и друзья и как они описывают вас. Чтобы это выяснить, вы можете пойти по одному из двух путей: спросить у них лично или пройти наш небольшой тест:) Спорим, вы узнаете о себе кое-что новое?

Еще один тест:

Тест: Какой вы обитатель подводного мира?