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Тест: Как вы выглядите в глазах своих друзей?
20.11.2020 12:57 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Часто получается так: то, как нас видят окружающие, и то, как мы видим самих себя, – это два абсолютно разных образа. И наверняка вам не раз было интересно, что о вас думают знакомые и друзья и как они описывают вас. Чтобы это выяснить, вы можете пойти по одному из двух путей: спросить у них лично или пройти наш небольшой тест:) Спорим, вы узнаете о себе кое-что новое?
Еще один тест:
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Часто получается так: то, как нас видят окружающие, и то, как мы видим самих себя, – это два абсолютно разных образа. И наверняка вам не раз было интересно, что о вас...
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