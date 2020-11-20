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Тест: Попробуйте закончить популярные афоризмы
20.11.2020 12:57 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Афоризмы, крылатые фразы и мудрые мысли людей доказывают, насколько сильным может быть слово. Одно маленькое высказывание может изменить жизнь человека: вдохновить его на подвиг, повлиять на мысли и решения. А в трудные времена слово может помочь справиться с сомнениями и болью. Сегодня мы проверим, знаете ли вы какие-нибудь популярные афоризмы. Все, что от вас требуется, – это закончить мысль.
Ответы:
1. Женщины любят не героев, а победителей.
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Афоризмы, крылатые фразы и мудрые мысли людей доказывают, насколько сильным может быть слово. Одно маленькое высказывание может изменить жизнь человека:...
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