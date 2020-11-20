Тест: Попробуйте закончить популярные афоризмы

Источник материала: Flytothesky





Афоризмы, крылатые фразы и мудрые мысли людей доказывают, насколько сильным может быть слово. Одно маленькое высказывание может изменить жизнь человека: вдохновить его на подвиг, повлиять на мысли и решения. А в трудные времена слово может помочь справиться с сомнениями и болью. Сегодня мы проверим, знаете ли вы какие-нибудь популярные афоризмы. Все, что от вас требуется, – это закончить мысль.

Ответы:

1. Женщины любят не героев, а победителей.

2. Если ты рожден без крыльев, не мешай им расти.

3. Я не буду думать об этом сегодня, я подумаю об этом завтра.

4. Весь мир – театр.

5. Есть настолько очевидные истины, что их невозможно доказать.

6. Логика может привести Вас от пункта А к пункту В, а воображение – куда угодно.

7. Ваше время ограничено, не тратьте его, живя чужой жизнью.

8. В моем словаре нет слова невозможно.

9. Стоит только поверить, что вы можете, – и вы уже на полпути к цели.

10. Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.

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