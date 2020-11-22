20 лучших фотографий недели

Источник материала: Flytothesky





Как спасти себя от осенней-зимней хандры? Конечно же, наслаждаться красотой окружающего мира! На протяжении недели мы прогуливались по страничкам профессиональных фотографов. И за это время собрали для вас новую порцию красивых, захватывающих и вдохновляющих снимков, которые зарядят вас правильным настроением на будущую неделю. Желаем хорошего и продуктивного понедельника!

1. Хороший вид. Фотограф Christoph Neupert

2. Сказочный туман. Фотограф 师兄

3. Серьезный. Фотограф Lill Mainusch

4. Парковка. Фотограф Prathap Raja

5. Ступени Парижа. Фотограф David Lally

6. Двое. Фотограф Samir Kurtagic

7. Нинбо, Чжэцзян. Фотограф 十七郎

8. Закат. Фотограф Vasili Yakushev

9. Блуждания. Фотограф Christophe Staelens

10. Краски. Фотограф Stephanie Shen

11. На краю света. Фотограф 龙山

12. Холодный воздух. Фотограф Ellax

13. Велосипедист. Фотограф Aleksander galex Grzelak

14. Облачная луна. Фотограф Sushant Tripathi

16. Тростниковые качели. Фотограф 五月的风

17. Уличные истории. Фотограф Irena Papaspirou

18. Поворот. Фотограф Florent Grubi

19. Красочная прогулка. Фотограф Pawel P.B.

20. Вид издалека. Фотограф 浩然先生

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