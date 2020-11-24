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Тест: Какая цитата из советского фильма характеризует вашу жизнь?

24.11.2020 12:55 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Какая цитата из советского фильма характеризует вашу жизнь?

Фразы персонажей советских фильмов давно стали частью повседневных диалогов. Достаточно один раз услышать эти колкие выражения, философские цитаты, саркастичные диалоги – и они навсегда остаются в памяти. Но задумывались ли вы о том, что какая-то из известных поговорок может отражать ваше состояние и происходящее вокруг? Предлагаем вам пройти тест и получить ответ на этот вопрос!

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Фразы персонажей советских фильмов давно стали частью повседневных диалогов. Достаточно один раз услышать эти колкие выражения, философские цитаты, саркастичные...
 
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