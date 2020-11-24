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Экспресс-тест: Выберите елку и узнайте, что для вас готовит декабрь
24.11.2020 12:55 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
На носу декабрь. И как обычно перед новым месяцем мы начинаем строить планы, назначать цели, думать о том, какие сюрпризы готовит нам судьба. Кого ждет повышение в должности? А для кого декабрь станет месяцем любви и творческих успехов? Специально для вас мы сделали небольшой гороскоп на предстоящий месяц. Выберите елку – и узнаете, что вас ждет в ближайшем будущем:)
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На носу декабрь. И как обычно перед новым месяцем мы начинаем строить планы, назначать цели, думать о том, какие сюрпризы готовит нам судьба. Кого ждет повышение в...
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