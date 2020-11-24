Экспресс-тест: Выберите елку и узнайте, что для вас готовит декабрь

Источник материала: Flytothesky





На носу декабрь. И как обычно перед новым месяцем мы начинаем строить планы, назначать цели, думать о том, какие сюрпризы готовит нам судьба. Кого ждет повышение в должности? А для кого декабрь станет месяцем любви и творческих успехов? Специально для вас мы сделали небольшой гороскоп на предстоящий месяц. Выберите елку – и узнаете, что вас ждет в ближайшем будущем:)

Еще один тест:

Романтический тест: На что вы готовы пойти ради любви?