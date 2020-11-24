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Сложный тест на знание столиц разных стран мира

24.11.2020 16:19 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Сложный тест на знание столиц разных стран мира

Столицей считается самый главный город государства. В многих случаях это самый крупный город в стране, но иногда столицей может быть и небольшое поселение. Кстати, есть страны, в которых столицы нет вообще: например, Ниуэ, Токелау, Науру. А вы хорошо помните карту мира? Если вам кажется, что вы гений географии и знаете названия всех столиц мира, предлагаем вам доказать это. Но предупреждаем сразу – будет сложно!

Ответы:

1. Парагвай – Асунсьон
2. Гаити – Порт-о-Пренс
3. Маршалловы Острова – Маджуро
4. Гамбия – Банжул
5. Вануату – Порт-Вила
6. Мьянма – Нейпьидо
7. Сент-Люсия – Кастри
8. Доминика – Розо
9. Кабо-Верде – Прая
10. Камерун – Яунде

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Столицей считается самый главный город государства. В многих случаях это самый крупный город в стране, но иногда столицей может быть и небольшое поселение. Кстати,...
 
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