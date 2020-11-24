Сложный тест на знание столиц разных стран мира

Источник материала: Flytothesky





Столицей считается самый главный город государства. В многих случаях это самый крупный город в стране, но иногда столицей может быть и небольшое поселение. Кстати, есть страны, в которых столицы нет вообще: например, Ниуэ, Токелау, Науру. А вы хорошо помните карту мира? Если вам кажется, что вы гений географии и знаете названия всех столиц мира, предлагаем вам доказать это. Но предупреждаем сразу – будет сложно!

Ответы:

1. Парагвай – Асунсьон

2. Гаити – Порт-о-Пренс

3. Маршалловы Острова – Маджуро

4. Гамбия – Банжул

5. Вануату – Порт-Вила

6. Мьянма – Нейпьидо

7. Сент-Люсия – Кастри

8. Доминика – Розо

9. Кабо-Верде – Прая

10. Камерун – Яунде

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