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Сложный тест на знание столиц разных стран мира
24.11.2020 16:19 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Столицей считается самый главный город государства. В многих случаях это самый крупный город в стране, но иногда столицей может быть и небольшое поселение. Кстати, есть страны, в которых столицы нет вообще: например, Ниуэ, Токелау, Науру. А вы хорошо помните карту мира? Если вам кажется, что вы гений географии и знаете названия всех столиц мира, предлагаем вам доказать это. Но предупреждаем сразу – будет сложно!
Ответы:
1. Парагвай – Асунсьон
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Столицей считается самый главный город государства. В многих случаях это самый крупный город в стране, но иногда столицей может быть и небольшое поселение. Кстати,...
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