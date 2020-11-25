Психологический тест: Насколько вы толерантный человек?

Источник материала: Flytothesky





Сегодня практически каждый говорит, как важно быть ко всему терпимым, уважать чужую точку зрения и следовать за прогрессивным миром. Правда, некоторые люди продолжают жить по своим законам. И они тоже имеют на это право! А как вы относитесь к людям с другими принципами и убеждениями? Легко ли вам принять чужой образ жизни, чужие взгляды, позиции? Давайте проверим степень вашей терпимости.

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