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Психологический тест: Насколько вы толерантный человек?
25.11.2020 12:57 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Сегодня практически каждый говорит, как важно быть ко всему терпимым, уважать чужую точку зрения и следовать за прогрессивным миром. Правда, некоторые люди продолжают жить по своим законам. И они тоже имеют на это право! А как вы относитесь к людям с другими принципами и убеждениями? Легко ли вам принять чужой образ жизни, чужие взгляды, позиции? Давайте проверим степень вашей терпимости.
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Сегодня практически каждый говорит, как важно быть ко всему терпимым, уважать чужую точку зрения и следовать за прогрессивным миром. Правда, некоторые люди...
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