Тест: На сколько процентов вы используете свое мышление?

Источник материала: Flytothesky





Вы тоже, будучи ребенком, думали, что школьные знания вам никогда не пригодятся? Это теперь мы все выросли и с улыбкой вспоминаем себя в 10–15 лет. Однако школа дает ту базу, благодаря которой мы ступаем на новый уровень и начинаем овладевать новыми знаниями. Не просто же так люди умеют собирать автомобили, летать на самолетах и создавать лекарства. Наш сегодняшний тест проверит, на сколько процентов вы используете свое мышление. Докажите, что оно у вас работает на все 100!

Ответы:

1. Картель

2. Ниагара

3. Бухарест

4. Осетровые рыбы

5. Твердое вещество

6. Земля шарообразна

7. Витамин C

8. Плавательный пузырь

9. Наперерез, напролет

10. Юрта

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