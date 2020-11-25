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Тест: На сколько процентов вы используете свое мышление?
25.11.2020 16:21 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Вы тоже, будучи ребенком, думали, что школьные знания вам никогда не пригодятся? Это теперь мы все выросли и с улыбкой вспоминаем себя в 10–15 лет. Однако школа дает ту базу, благодаря которой мы ступаем на новый уровень и начинаем овладевать новыми знаниями. Не просто же так люди умеют собирать автомобили, летать на самолетах и создавать лекарства. Наш сегодняшний тест проверит, на сколько процентов вы используете свое мышление. Докажите, что оно у вас работает на все 100!
Ответы:
1. Картель
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Вы тоже, будучи ребенком, думали, что школьные знания вам никогда не пригодятся? Это теперь мы все выросли и с улыбкой вспоминаем себя в 10–15 лет. Однако школа дает ту...
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