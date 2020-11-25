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Тест: На сколько процентов вы используете свое мышление?

25.11.2020 16:21 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: На сколько процентов вы используете свое мышление?

Вы тоже, будучи ребенком, думали, что школьные знания вам никогда не пригодятся? Это теперь мы все выросли и с улыбкой вспоминаем себя в 10–15 лет. Однако школа дает ту базу, благодаря которой мы ступаем на новый уровень и начинаем овладевать новыми знаниями. Не просто же так люди умеют собирать автомобили, летать на самолетах и создавать лекарства. Наш сегодняшний тест проверит, на сколько процентов вы используете свое мышление. Докажите, что оно у вас работает на все 100!

Ответы:

1. Картель
2. Ниагара
3. Бухарест
4. Осетровые рыбы
5. Твердое вещество
6. Земля шарообразна
7. Витамин C
8. Плавательный пузырь
9. Наперерез, напролет
10. Юрта

Еще один тест:
Тест: Что вы помните из школьного курса географии?

 
 
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Вы тоже, будучи ребенком, думали, что школьные знания вам никогда не пригодятся? Это теперь мы все выросли и с улыбкой вспоминаем себя в 10–15 лет. Однако школа дает ту...
 
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