Какой сегодня праздник: 26 ноября

Источник материала: Sputnik Беларусь

Знаете ли вы, что 26 ноября 1812 года произошло легендарное сражение на Березине? Многие французы до сих пор употребляют слово Bérézina как синоним полного провала. О том, чем еще ознаменовано 26 ноября, читайте в обзоре Sputnik.

Что произошло 26 ноября

В 1965 году был запущен первый французский спутник Asterix.

В 1976 году была зарегистрирована новая торговая марка Microsoft.

В этот день все сапожники отмечают свой профессиональный праздник, также 26 ноября является Всемирным днем информации.

Кто родился 26 ноября

26 ноября в православном календаре

Православные 26 ноября чтут память святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского.

Именины

В этот день именины у Германа, Ивана.

26 ноября в народном календаре

Православные 26 ноября отмечают праздник Иоанна Златоуста. В старину говорили: "Созывает зима на Иоанна Златоуста свою свиту — вьюги да метели — и дает им наказ оттепели унять" или "На Златоуста все поле пусто".

В это время также начиналась "пельменная пора", хозяйки заготавливали фарш, и вся семья готовила блюдо. Пельменей заготавливали много, чтобы хватило на несколько обедов.

26 ноября в белорусском народном календаре