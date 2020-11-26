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Какой сегодня праздник: 26 ноября

26.11.2020 09:03 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Знаете ли вы, что 26 ноября 1812 года произошло легендарное сражение на Березине? Многие французы до сих пор употребляют слово Bérézina как синоним полного провала. О том, чем еще ознаменовано 26 ноября, читайте в обзоре Sputnik.

Что произошло 26 ноября

В 1965 году был запущен первый французский спутник Asterix.

В 1976 году была зарегистрирована новая торговая марка Microsoft.

В этот день все сапожники отмечают свой профессиональный праздник, также 26 ноября является Всемирным днем информации.

Кто родился 26 ноября

26 ноября в православном календаре

Православные 26 ноября чтут память святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского.

Именины

В этот день именины у Германа, Ивана.

26 ноября в народном календаре

Православные 26 ноября отмечают праздник Иоанна Златоуста. В старину говорили: "Созывает зима на Иоанна Златоуста свою свиту — вьюги да метели — и дает им наказ оттепели унять" или "На Златоуста все поле пусто".

В это время также начиналась "пельменная пора", хозяйки заготавливали фарш, и вся семья готовила блюдо. Пельменей заготавливали много, чтобы хватило на несколько обедов.

26 ноября в белорусском народном календаре

 
 
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Сегодня четверг, 26 ноября. Этот день является 331-м в григорианском календаре, до нового года остается 35 дней.
 
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