Картины и постеры с Aliexpress, которые преобразят ваш интерьер

Источник материала: Flytothesky





В современных домах редко можно увидеть шикарные шедевры живописи во всю стену. Гораздо чаще встречаются постеры. Антикварные, минималистичные, винтажные, аутентичные или репринтные – сегодня плакаты дружат с любым интерьером и вписываются в любой стиль. Мы зашли на Алиэкспресс и собрали для вас картины, которые преобразят помещение.

Постер с «цветочной» девушкой





Этот художественный плакат – отличная идея для оформления стен любого помещения. Продавец предлагает более 20 принтов, так что можете не сомневаться – вы точно найдете что-нибудь по своему вкусу.

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Минималистичный постер в стиле one line





Постеры с силуэтами женских рук, лица, тела выглядят одновременно сдержанными и вызывающими. Они прекрасно подойдут для гостиной в скандинавских традициях или же разбавят яркие стены, добавив в них светлые детали.

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Постеры для настоящих модников





Плакаты с названиями брендов одежды 100% понравятся тем, кто следит за миром моды и хочет добавить частичку фешенебельности не только в свой гардероб, но и интерьер.

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Постеры с изображениями растений





Они подойдут тем, у кого интерьер сделан в минималистичном эко-стиле или же тем, кому не хватает растений в собственном доме. В любом случае вы не прогадаете с выбором плаката: он буквально добавит света и воздуха в вашу комнату.

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Постеры с популярными фильмами





Все киноманы – ликуйте! На Алиэкспресс мы нашли нечто большее, чем просто картины. Если вы давно мечтали украсить свою комнату постерами из фильмов, то это отличный вариант. Они выполнены из качественной и плотной бумаги, так что вы сможете повесить такие постеры хоть в рамке, хоть на клейкую ленту.

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«Ботанические» плакаты





Хочется добавить в интерьер чего-то необычного? Обратите внимание на постеры с изображением мира животных, которые выполнены во всех традициях картинок из больших старых томов по биологии. Такая необычная деталь на вашей стене точно вызовет завистливые взгляды гостей.

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Плакат из прошлого





Еще один необычный вариант для тех, кому надоели минимализм и Скандинавия. Присмотритесь к постеру из Советского Союза. Плакат в таком стиле станет действительно атмосферной деталью в вашей обстановке.

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Постер с изображением карты города





С таким постером вы можете либо предаваться мечтам о будущих поездках, либо он может стать небольшим воспоминанием о вашем приключенческом прошлом. Все, что от вас требуется, – это выбрать любимый город.

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Винтажный крафтовый постер





Эти постеры будут классно смотреться в классическом интерьере в тепло-кофейной гамме и с обилием деревянной мебели. Более того, их можно вставить в деревянную рамку – так они будут выглядеть более художественно.

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Плакат с изображением созвездий





Как вы относитесь к постерам с вашим зодиакальным созвездием? Космическая тема сейчас в тренде, так что аксессуар заслуживает особого внимания. Возьмите себе на заметку: они станут суперским подарком вашему другу или родственнику.

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