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Тест: Сможете продолжить цитаты из советских фильмов?
27.11.2020 16:25 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Нетленная классика советского кинематографа потому и называется классикой, что никогда не забывается. Такое кино пересматривается не один десяток раз и на то есть множество причин. Яркие персонажи, душевная музыка, но самое главное – увлекательный сценарий и запоминающиеся фразы. Хотите проверить свою память? Перед вами знаменитые цитаты. Вспомните, чем они заканчиваются.
Ответы:
1. «Она не женщина, она директор».
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Нетленная классика советского кинематографа потому и называется классикой, что никогда не забывается. Такое кино пересматривается не один десяток раз и на то есть...
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