Тест: Сможете продолжить цитаты из советских фильмов?

Источник материала: Flytothesky





Нетленная классика советского кинематографа потому и называется классикой, что никогда не забывается. Такое кино пересматривается не один десяток раз и на то есть множество причин. Яркие персонажи, душевная музыка, но самое главное – увлекательный сценарий и запоминающиеся фразы. Хотите проверить свою память? Перед вами знаменитые цитаты. Вспомните, чем они заканчиваются.

Ответы:

1. «Она не женщина, она директор».

2. «Я не мужчина! Я – ответственный квартиросъемщик».

3. «Если человек идиот, то это надолго».

4. «Хочешь сто мильонов? Да бери усе, я себе еще нарисую».

5. «Алло! Ларису Ивановну хочу!»

6. «Сдается мне, джентльмены, что этот человек не джентльмен».

7. «Ну вот, День взятия Бастилии впустую прошел».

8. «Когда делают предложение одной женщине, то не вспоминают про другую».

9. «Были демоны, мы этого не отрицаем. Но они самоликвидировались».

10. «У вас потрясающая профессия: вы занимаетесь тем, чего нет».

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