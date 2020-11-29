Бойцы киберфронта

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Военные действия, как и преступность, в эпоху современных технологий перекочевали в киберпространство. Цифра поглощает все больше сфер нашей жизни. Еще пару лет назад большинство белорусов не знали, кто такие дропы. А сегодня некоторые уже и сами столкнулись с вишингом, фишингом и другими видами кибер-мошенничества, где преступнику вовсе не надо физически быть рядом с жертвой.



Да. Вот представьте, от завладения деньгами с чужих банковских карт до хитроумных вирусных программ и похищения персональных данных. Приставку "кибер" преступность приобрела менее чем за два десятка лет. Сегодня в раскрытии преступлений в сфере высоких технологий важна именно оперативность. Об этом не так давно говорил и наш президент. В Беларуси каждое 8-е преступление совершается онлайн.



Борется с ними оперативное подразделение, которое отметило в эту субботу свое совершеннолетие. И, кстати, получило большую самостоятельность: с недавнего времени - это уже главное Управление по противодействию киберпреступности МВД страны. А это значит, государство усиливает работу в этом направлении. Алеся Высоцкая - о бойцах киберфронта и уловках, на которые идут преступники.





Минск. Город бежит в привычном темпе. С конвейеров предприятий каждую минуту сходят сотни товаров. Обычный день… Но прямо в эти минуты, возможно, один из бухгалтерских компьютеров компании, фирмы или даже промышленного гиганта - тщательно изучают киберпреступники.



Деятельность именно такой группы пресечена оперативниками главного управления, которое в народе именуют "К". Злоумышленники попросту выводили на подставные счета средства, используя вредоносные программы.





Владимир Зайцев, замначальника главного управления по противодействию киберпреступности МВД Беларуси: "Они получали удаленный доступ к компьютерам. Использовали возможности вставленных USB-ключей. Это была целевая атака на бухгалтерские компьютеры на предприятиях, формировали платежные поручения и выводили через подставную компанию денежные средства".

"Кто владеет информацией, тот владеет миром". Знаменитая фраза, сказанная еще в 19 веке, стала пророческой во всех отношениях. И сегодня персональные данные, защищенные цифровые потоки представляют куда больший интерес, чем деньги в обычном нашем понимании.





Кирилл Вяткин, заместитель начальника главного управления по противодействию киберпреступности МВД Беларуси: "Закрытая информация - источник для противоправных действий. Дальше ее использовать могут в разных целях. Это может быть хищение с банковских счетов, шантаж, компромат какой-то, может кого-то дискредитировать, может быть средством воздействия".







Зафиксировать цифровой след преступления, извлечь его и сделать доказательством. Сегодня в арсенале бойцов киберфронта - современные программно-аппаратные комплексы, ПО, интернет-разведка… Оперативники на семинарах и конференциях впитывают международный опыт противостояния киберпреступности. А начинали с отдела в пять человек в столице.



Андрей Ковалев, начальник главного управления по противодействию киберпреступности МВД Беларуси: "Полковник в отставке Черненко начинал это подразделение. Нашел и подобрал нужные материалы и аналитику, сумел довести до руководства, что будет тенденция только на увеличение".





90-е. В Беларуси появляются первые мобильные телефоны. Запускается интернет. После развала Советского Союза белорусская правоохранительная система, как и все в молодой суверенной стране, ищет собственный путь развития, задается вопросом - что делать дальше? Беларусь запускает процесс автоматизации: начиная от обработки следов с мест нераскрытых преступлений и создания различных электронных учетных баз до создания служебных спецсистем. Минск, как водится, был "законодателем мод". Генерал Борис Тарлецкий в то время отлаживал работу столичной милиции.



И уже тогда было очевидно: преступность меняется, и оперативнику мало иметь ум и дедукцию. Хоть еще и не было понятия IT-страна, ни развитых платежных онлайн-систем. Но в Беларуси поднимало голову первое поколение IT-злоумышленников. 98 год - первое преступление в сводках.





Первые киберворы были одиночками и весьма примитивными, добывали пин-коды к чужим платежным картам. Но спустя всего несколько лет эта криминальная среда обросла организованными группами.



Борис Тарлецкий, первый заместитель министра внутренних дел Беларуси (2001-2004 гг.): "В 2001 году я был назначен на должность первого замминистра МВД Беларуси. Подготовил докладную записку на имя министра с предложением формировать такие подразделения в центральном аппарате МВД и во всех областях. В то время, надо отметить, поддерживались разумные инициативы".

Сегодня киберпреступность организованная. Умнеет одновременно с новинками в IT. Имеет четкий трансграничный характер, где мозг находится может в любой точке планеты, а жертвы - исчисляться тысячами от одного клика мышки.



Владимир Зайцев, замначальника главного управления по противодействию киберпреступности МВД Беларуси: "Злоумышленники организуют группы, вступают в сговор через тематические форумы, оказывая определенные виды криминальных услуг. Например, по обналичиванию денег, по предоставлению дропов, регистраций на их имена, по неправомерному завладению компьютерной информации в виде паролей. Другие злоумышленники пользуются этими услугами и платят деньги. Таким образом в преступной группе лица находятся в разных частях света. И они друг друга зачастую не знают".

Каждое пятое киберпреступление, совершенное на нашей территории, имеет корни за границей. И многовекторность в международных отношениях - это и об управлении "К".





Страны СНГ, Западная Европа, Украина, США… Правоохранители часто работают вместе. Так, к примеру, удалось пресечь деятельность группы, которая 10 лет профессионально занималась кардингом. В ней были белорусы, россияне, граждане других стран. Ущерб от их деятельности - более чем 50 миллионов долларов.



Андрей Ковалев, начальник главного управления по противодействию киберпреступности МВД Беларуси: "Примеров много, не обо всем мы можем говорить даже сейчас. Должно пройти время. Очень плотно работаем с СНГ, Россией, Украиной Казахстаном. В постоянном оперативном контакте, те способы совершения хищений, которые были совершены на их территории, рано или поздно приходят к нам".





Еще одна спецоперация - яркий пример международного сотрудничества. В поле зрения - белорус. Запускал вредоносную программу и получал доступ к учетным записям интернет-площадок, причем и в Беларуси, и за границей.



Это вредоносное ПО стало популярным во многих странах. Белорусам удалось зачистить свое пространство от этой конкретной угрозы. И, как показывает практика, такие ниши не остаются долго пустыми. А значит у белорусских бойцов киберфронта впереди еще много работы.

