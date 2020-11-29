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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Церемония вручения верительных грамот послами иностранных государств состоялась на неделе И еще одно важное событие с точки зрения большой дипломатии прошло во Дворце Независимости. Вторая за две недели церемония вручения верительных грамот послами...

И еще одно важное событие с точки зрения большой дипломатии прошло во Дворце Независимости. Вторая за две недели церемония вручения верительных грамот послами иностранных государств. Официальный старт дипмиссий подтвердили Китай, Израиль, Пакистан, Бангладеш, Камбоджа, Намибия и Мальтийский орден. В разговоре президент сделал акценты на важных событиях в стране.Белорусы доказали, что способны отстоять независимость и территориальную целостность государства. Большой опыт последних месяцев лег в основу диалога о будущем Беларуси. И дипломаты также станут гостями знакового Всебелорусского народного собрания, где решать важнейшие вопросы развития государства будет именно народ.