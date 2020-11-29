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Во время общения с медиками в 6-й больнице президент зачитал сводки спецслужб
30.11.2020 10:13 — Калейдоскоп | БT
Источник материала: БT
Во время общения с медиками в 6-й больнице президент прямо-таки устроил информационный взрыв - зачитал сводки спецслужб. А в них много интересного: и переговоры, и планы соседей для нашей страны (там, кстати, про многомиллиардную помощь после падения режима ни слова). Зато много рассуждений про "Беларусь - историческая территория Польши".
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Во время общения с медиками в 6-й больнице президент прямо-таки устроил информационный взрыв - зачитал сводки спецслужб. А в них много интересного: и переговоры, и...
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