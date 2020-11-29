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Во время общения с медиками в 6-й больнице президент зачитал сводки спецслужб

30.11.2020 10:13 — Калейдоскоп | БT  
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Источник материала: БT

Во время общения с медиками в 6-й больнице президент прямо-таки устроил информационный взрыв - зачитал сводки спецслужб. А в них много интересного: и переговоры, и планы соседей для нашей страны (там, кстати, про многомиллиардную помощь после падения режима ни слова). Зато много рассуждений про "Беларусь - историческая территория Польши".

Такая информация никогда не бывает в открытом доступе, оттого и в медиа- и экспертной среде случился настоящий информационный бум: отдельные ресурсы стали искать фейки, чтобы самим их наплодить. Другие встрепенулись, ведь в документах разведки четко сказано: Запад дальше будет бить Россию. И Беларусь - обкатка технологий и приемов свержения власти. Стоит отметить, что некоторые западные страны уже и в открытую говорят о своем желании внедриться в дела Беларуси и России. Правда, политтехнологический блицкриг у нас не удался. А Москва, кажется, бросила множество сил на укрепление медиарубежей и своей национальной безопасности. Вот мнение эксперта (видео).

 
 
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Во время общения с медиками в 6-й больнице президент прямо-таки устроил информационный взрыв - зачитал сводки спецслужб. А в них много интересного: и переговоры, и...
 
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