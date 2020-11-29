Источник материала: БT

Получая информацию из деструктивных источников, понятно, как формируется мировоззрение будущих радикалов. Подростки уже давно не живут в измерении, где есть газеты, журналы и телевидение, они обитают исключительно в интернете. Причем глаза поглощают в основном заголовки и короткие заметки, твиты, не говоря уже о какой-то скучной аналитике.



И если не хейт, то что? Негатив воспринимается лучше. Ведь ругать - не строить. Замечено, видео о том, как построить дом или отремонтировать собственными руками технику, имеют популярность уже у более зрелого поколения. А молодежи куда интереснее информационная жвачка с пузырями. Вот только зачастую, когда пузырь лопается, от собственного мнения не остается ничего. Ну, либо то, что из тебя слепили видеоблогеры, которые стали, по сути, кумирами со всеми вытекающими. Ведь избавиться от помещенной в голову обычному обывателю идеи бывает весьма затруднительно. Не верите? Спросите сценаристов голливудского фильма "Начало". Ну или Ди Каприо.



Маркетинг влияния приносит миллиардные доходы агентствам, которые и контролируют эту сферу. Мало кто знает, что популярностью YouTube-звезды во многом обязаны компаниям, которые на рассвете хостинга основали состоятельные мира сего. И вроде бы свободный художник с большой базой подписчиков (ну, скажем, несколько миллионов пользователей) и так доступно рассказывает. Вот только в этот момент он уже высказывает не свое мнение, а то, что ему диктует рекламодатель.



"Мы вам заплатим, вот только вы скажите, как надо". И можно что угодно твердить об этой мифической независимости… Но это целый рынок со своими правилами игры. На нем, кстати, еще ценятся начинающие стартаперы. Ведь когда база только нарабатывается, ты стараешься быть крайне объективным и правдивым, вникнуть в самую суть и донести ее до зрителя.





Как раз об объективности наш следующий материал. Кто такие белорусские блогеры сегодня? Ксения Лебедева пообщалась с теми, кому действительно есть что сказать.

Кто-то из них в свое время сотрудничал с оппозиционными СМИ, кто-то знает майдан, как свои пять пальцев, а не по детским рисункам, в ком-то несправедливые слова, которые разняться с действительностью, обострили чувство патриотизма - и это все про белорусских блогеров сегодня. Наш маршрут Брест - Мозырь - Гомель. Поехали.



Алексей Голиков - один из тех ребят, кто не переобувался, дабы выбрать удобную позицию, а еще до дня выборов и последующих событий был крепок в своих убеждениях, и, как у нас сегодня принято говорить, топил за бацьку и был против перемен, предложенных альтернативщиками.



С таких мирных митингов, где оппозиционное вещание предлагала посмотреть на цветы для ОМОНа и словоблудие на плакатах, Голиков уходил с порванными брюками и рубашкой.



Алексей рассказал историю, как жизнь его проучила за неумелое обращение со словом, заставила взглянуть на события под другим углом. Научила анализировать и делать своевременно выводы. Это будет для многих неожиданностью, но речь о работе в оппозиционных СМИ.



Альтернативную позицию прочувствовал на своей же шкуре - знает жизнь по ту сторону.

Ему довелось, работая в подобном местном СМИ, оказаться на специальном обучении, но за инакомыслие он был вскоре отчислен, пройдя тестирование-отбор.

Из Бреста проложили путь в Мозырь. Кстати, все белорусские блогеры, о ком сегодня расскажем, - с Полесья. Спойлер - третья локация - Гомель… Но это позже, а сейчас…



Аудитория - 30 стран. Стал альтернативным каналом для белорусов за рубежом

Виталий открыл свой канал 13 августа. Сейчас он транслирует информацию о Беларуси и из Беларуси для телезрителей из 30 стран. В первой четверке - Беларусь, Россия, Украина и Германия.



Говорить о том, что наболело на своей площадке, вынудили альтернативщики, которые то и дело банили за мнение не в дугу.



Рассказывает на канале о том, что волнует, говорит с юморком и уколоть оппонента горазд, но самое главное для него, как для человека, который высказывается - быть честным - в первую очередь с самими собой.

И вот мы в Гомеле. Проехали вдоль южной границы и встретились с украинцем, журналистом и блогером.





Максим Равреба после событий 2014-го на родине был вынужден сменить место жительство - слишком много знал и видел. Последней каплей для него стала гибель друга и соратника - Олеся Бузины.



Равреба стал в определенный момент тем, кто предвидел развитие событий в Украине задолго… Писал и про возможную войну на юго-востоке, и про то, к чему все приведет… Чутье не подвело.





Безусловно, блогером сегодня может стать каждый, кому есть что сказать, но и здесь свобода слова - не такая уж и свободная. Американские площадки то и дело с возбуждением реагируют то на неправильно подобранные слова в отношении представительниц оппозиции, то что-то много высказываемся о ковиде, а это не по правилам - выписывают страйк, кому-то три и на пару месяцев закрывают возможность для публикаций.



Это и есть свобода слова по-американски? Мне кажется, что блогером стать легко, честным блогером - не очень - время хайпов, белорусским, видимо втройне… времена не те… Но они не ищут легких путей, им есть что сказать. Нам есть что сказать. И мы знаем почему. Понятно, что август текущего года внес свои правки - это отражается и в текстах, и видео, но эта история про твердую позицию. Когда говорить и разговаривать - выбор смелых.

