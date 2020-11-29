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Виктор Хренин: ситуация в армии сегодня контролируемая и управляемая
30.11.2020 16:19 — Калейдоскоп | БT
Источник материала: БT
Борьба с терроризмом, мобильность Вооруженных сил, а также миротворческая деятельность в рамках международных организаций - это самые важные темы, которые прозвучали во Дворце Независимости в ходе разговора Александра Лукашенко и Министра обороны Виктора Хренина. Как отметил президент, для армии крайне важно повышать престиж воинской службы. Необходимо улучшить работу на самом невидимом, но важном фронте - патриотизме. Сегодня он проходит проверку на прочность, особенно среди молодежи. И в целом быть наготове. 2020 показал, что и в геополитике все не так уж и спокойно.
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Борьба с терроризмом, мобильность Вооруженных сил, а также миротворческая деятельность в рамках международных организаций - это самые важные темы, которые...
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