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Виктор Хренин: ситуация в армии сегодня контролируемая и управляемая

30.11.2020 16:19 — Калейдоскоп | БT  
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Источник материала: БT

Борьба с терроризмом, мобильность Вооруженных сил, а также миротворческая деятельность в рамках международных организаций - это самые важные темы, которые прозвучали во Дворце Независимости в ходе разговора Александра Лукашенко и Министра обороны Виктора Хренина. Как отметил президент, для армии крайне важно повышать престиж воинской службы. Необходимо улучшить работу на самом невидимом, но важном фронте - патриотизме. Сегодня он проходит проверку на прочность, особенно среди молодежи. И в целом быть наготове. 2020 показал, что и в геополитике все не так уж и спокойно.

Как заявил Виктор Хренин, ситуация в армии сегодня контролируемая и управляемая. Войска готовы к выполнению задач по предназначению. Мероприятия подготовки Вооруженных сил, несмотря на все трудности, выполнены на 100 %. Более того, белорусская армия расширит участие в международных миротворческих миссиях. Напомним, на данный момент Вооруженные силы нашей страны - это свыше 60 тысяч человек. Беларусь - член Организации Договора о коллективной безопасности и активный участник различных международных учений, что позволяет держать армию в форме.

Беларусь продолжит повышать процент новой военной техники в войсках за счет закупок и модернизации старых образцов. Об этом журналистам Агентства теленовостей во время эксклюзивного интервью для программы "Разговор у Президента" рассказал министр обороны Беларуси. Виктор Хренин рассказал, что в следующем году планируется закупить 4 самолета Су-30СМ, 4 вертолета Ми-35 и перевооружить 2 механизированных батальона БТРами.

Также министр обороны приоткрыл завесу тайны над совместным стратегическим учением Беларуси и России "Запад-2021". Оно пройдет на пяти белорусских полигонах. Виктор Хренин отметил, что эти военные маневры станут самыми масштабными за последние годы. И в этом же большом интервью министр обороны рассказал, каким видит центр патриотического воспитания молодежи, который будет создан уже в ближайшее время.

 
Теги: Новости
 
 
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Борьба с терроризмом, мобильность Вооруженных сил, а также миротворческая деятельность в рамках международных организаций - это самые важные темы, которые...
 
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