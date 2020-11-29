Источник материала: БT

Наш коллега политический обозреватель СТВ Григорий Азаренок на неделе выдал громкое расследование. Прозвучало оно громко - что, конечно, неудивительно, потому как касалось дела, внимание к которому в информационном пространстве было раскалено до предела. Речь о том, как революционные деятели - в Беларуси и за ее пределами - старательно и цинично создавали сакральную жертву беломайдана. Вообще было вполне предсказуемо. Уличная протестная активность заметно снижается. А значит, как это происходило во всех странах, где реализовали похожие цветные революции, жизненно необходимо добавить драйва - обнажить некий нерв, который взорвет общество.



На киевском майдане, например, были снайперы. Майдан победил, а стрелков так и не нашли. Можно привести еще массу подобных случаев из революционных историй других стран. Но сейчас не об этом. Мы внимательно пересмотрели расследование Азаренка, и считаем важным сегодня еще раз расставить акценты в том, что происходило вокруг похорон и семьи погибшего Романа Бондаренко. Об этом наш материал.

Можно ли за два часа раскрыть дело? В художественном фильме или в телеграм-канале - да. В обычной же жизни это процесс нескорый. Закон предполагает обязательные процедуры, проверки, перепроверки, сухой язык официальных документов… В общем, конечно, это вам не "интриги, скандалы расследования". Скучно. Но другого цивилизованного способа следствия пока нигде не существует.



"Привет. Ну, я думаю, ты прочитал уже в интернетах все, в "телеге". Короче, завтра официально с 11-ти до 12-ти для всей страны мы устраиваем цирк офигенный. Для родных и близких мы, короче, устраиваем раньше, его привезут к 8:00 и в 10:30 там будет отпевание. Я не знаю, вы как там, едете, когда, кто, чем? Проблема тут еще ("М" перебил).

Наверно, приезжайте к 10-ти, ну чтобы в нормальной обстановке, до того, как весь город стянется … туда на этот цирк, никак по-другому не назвать. У меня другой еще вопрос. Смотри, есть кто-то на машинах или как?

Я тебе скину сейчас. Поедем потом на Северное кладбище. Готовься, что с 11-ти до 12-ти это будет … цирк. Помимо этого всего, я буду рыдать еще из-за этого. … просто, у меня слов нет, честно".



Сообщается, что это слова супруги погибшего Романа Бондаренко. Действительно, то, как происходило освещение темы гибели и похорон Романа Бондаренко напоминало информационную спецоперацию и очень некрасивый фарс... Парень еще в реанимации, а в интернете пишут - "выжить шанс один из тысячи". Молниеносно организованная "Акции памяти" - с лампадками и свечами, тут же появившийся слоган - "я выхожу", со скоростью звука выложенные в сеть некие документы, что алкоголя в крови не обнаружено… Столько всего сразу. Якобы стихийно. Так не бывает.



Артем Сорокин, врач больницы скорой медицинской помощи: "Еще раз хочу обратиться. Я добровольно, поддавшись, сделал глупость, разгласил. В содеянном раскаиваюсь. Передал недостоверную информацию о содержании алкоголя пациента Бондаренко. Мне стало известно, что меня какие-то организации сделали политзаключенным. Готов понести законное наказание. Коллег хочу попросить - не политизировать ситуацию, а просто выполнять свою работу".



Это слова врача, который вбросил в интернет недостоверную информацию, подержись эмоциям, а главное - уговорам оппозиционной стервятницы-журналистки. Слова человека, который сегодня, по всей видимости, действительно раскаивается в содеянном! Впрочем, оппозиционную тусовку это уже не интересует от слова "совсем" - он ведь теперь не вписывается в их концепцию. Им ведь нужны хоть какие-то поводы для хоть каких-то - пусть самых минимальных - акций…



А мы хотим напомнить здесь о двух важнейших моментах. Действие, которое врач, безусловно, не имеет права предпринимать - разглашение врачебной тайны. Но что еще гораздо серьезнее - факт подлога официальных документов. В деле о смерти Романа Бондаренко зафиксирована попытка выдать неверные сведения о содержании алкоголя в крови погибшего. Оформление двух страниц, выложенных в сеть, вызывают вопросы. На первой видим: пациент поступил в приемное отделение больницы 12 ноября в 0 часов 03 минуты и пробыл там полчаса. После этого его отправили на операцию. А на второй странице это опровергается записью, что операцию ему сделали 11 ноября. И где подписи, где печати?



Анжелика Курчак, начальник отдела информации Генпрокуратуры РБ: "Врач Артем Сорокин, подавшись уговорам Борисевич, сообщил ей сведения, составляющие врачебную тайну. При этом не проверив и не убедившись в достоверности, сообщил ложные сведения об отсутствии в организме Бондаренко алкоголя. В свою очередь Борисевич сообщила общественности недостоверную информацию, распространив ее посредством сети интернет".



Екатерина Борисевич - это сотрудница издания тут.бай, которое не обладает статусом СМИ. Соответственно и статуса журналиста у Борисевич не было. Каким образом она вышла на врача и убедила его в такой спешке предоставить данные, которые по закону представляют тайну, предстоит выяснить следствию. Еще важный вопрос - а зачем выкладывать в интернет эти данные?



Геннадий Дыско, заместитель генерального прокурора Беларуси: "Борисевич не стала обращаться за информацией к официальным органам, а склонила врача к разглашению врачебной тайны. Такие действия привели к активному обсуждению и очередному конфликту в обществе, направленному на подрыв доверия граждан, к официальной информации и правоохранительным органам и органам государственной власти".



Еще один лист, выложенный в интернет чуть позже, тонкослойная хроматография. И это, якобы железобетонное доказательство - отсутствие алкоголя в крови Романа Бондаренко. Огромный, хорошо читаемый "ноль" в графе - содержание этилового спирта в крови. Но специалисты говорят, такое значение анализ показать не может. Две остальные графы также должны содержать информацию. Почему очень важно знать, в каком состоянии находился Роман Бондаренко? Тем, кто намекает в "Телеграме" о необходимости устроить расправу, конечно, это не важно. Там уже назначили виновных. Но для следствия выяснить все обстоятельства - принципиальный вопрос. Более того, есть сведения, которые нельзя раскрывать до окончания следствия. Обратите внимание, оно еще только началось. Но кто-то же предпринял превратить Бондаренко в белорусского Флойда, после смерти которого затухающий протест мог бы снова вспыхнуть.



Развернулась борьба за похороны Бондаренко. Дату пытались сместить на день традиционного марша оппозиции. Писали, что тело родственникам не отдают. И эту информацию опровергли. Мать Романа по каким-то обстоятельствам не спешила забирать тело.



Все походило на то, что семью погибшего Бондаренко взяли в оборот активисты и лица майдана, с целью максимально политизировать ситуацию в свою пользу. Предлагали зачем-то православного Романа отпевать в католическом Красном костеле. Уж очень хотелось устроить из похорон политическое шоу в центре города. По имеющийся информации, адвокат Инесса Оленская уговорила мать и родственников создать максимальный резонанс этому делу. Искала выходы на международные организации. Тут же в семье появилось огромное количество дальних родственников, которые очень распереживались и, по невероятной случайности, имели выходы в ООН и прочие структуры.



Организации типа "Вясны" обещали максимальный международный охват. Близкие как могли этого всего старались избегать. На них выходили и бежавшие за границу оппозиционеры. Вроде Валерия Цепкало. Были предложены деньги, а также максимальное освещение в СМИ. Политическими спекуляциями занимались и Тихановская, и Латушко. Цель - заставить белорусов выйти на улицу.





Но в плане массовости протеста всплеска не случилось. Видимо потому что в Беларуси нет революционной ситуации. Хотя кто-то ее тщательно старается создать. Любой ценой. И вот в этом абсолютный цинизм тех, кто все это заварил. На людей, искренне выходящих под красивые лозунги из "Телеграма" на условную плошчу или к трансформаторной будке на ул. Червякова, этим циникам плевать. Смерть Романа Бондаренко сделали разменной монетой в большой политической игре, в которой сейчас самое главное - раскачать общество кровью, раз общенациональная забастовка и удар по экономике провалились.