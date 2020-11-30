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Тест: Насколько широк ваш кругозор?
30.11.2020 14:39 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
С каждым днем мы узнаем о мире все больше и больше нового. И эти знания понемногу расширяют наш кругозор, повышают уровень эрудиции и образованности. Но та информация, которой мы не пользуемся, остается где-то на задворках памяти. Предлагаем вам встряхнуться и вспомнить все то, что вы когда-то читали или учили в школе. А заодно проверить свой уровень эрудиции. Готовы ответить на 10 вопросов из разных наук? Тогда запускайте тест!
Ответы:
1. У Марса 2 спутника.
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С каждым днем мы узнаем о мире все больше и больше нового. И эти знания понемногу расширяют наш кругозор, повышают уровень эрудиции и образованности. Но та...
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