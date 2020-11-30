Тест: Насколько широк ваш кругозор?

Источник материала: Flytothesky





С каждым днем мы узнаем о мире все больше и больше нового. И эти знания понемногу расширяют наш кругозор, повышают уровень эрудиции и образованности. Но та информация, которой мы не пользуемся, остается где-то на задворках памяти. Предлагаем вам встряхнуться и вспомнить все то, что вы когда-то читали или учили в школе. А заодно проверить свой уровень эрудиции. Готовы ответить на 10 вопросов из разных наук? Тогда запускайте тест!

Ответы:

1. У Марса 2 спутника.

2. В китайском языке больше 80 000 иероглифов.

3. Самая крупная по площади страна Африки – Алжир.

4. Галеофобия – боязнь акул.

5. 1204 год – падение Константинополя под натиском крестоносцев.

6. Масляный светильник изобрел Ами Арганд.

7. В русском языке нет звука [ю].

8. Гормоны стресса: адреналин, норадреналин и кортизол.

9. «Уроки французского» написал Валентин Распутин.

10. Михаил Ломоносов открыл закон сохранения материи в изолированных системах.

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