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Тест: Помните ли вы детали из советских фильмов?

30.11.2020 14:39 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Помните ли вы детали из советских фильмов?

Как минимум раз в год в канун новогодних праздников наступает пора традиционного просмотра советских фильмов. Поэтому культовые картины времен СССР мы все видели не один и даже не два раза. Сюжеты, персонажи и цитаты из этого кино мы помним на отлично. А что, если мы усложним задачу и предложим вам вспомнить незначительные детали? Попробуйте это сделать!

Ответы:

1. Шлем Александра Македонского
2. Сопромат
3. Халат с перламутровыми пуговицами
4. Бронзовая лошадь
5. Гитара
6. Спички
7. Тренироваться на кошках
8. Соль
9. Красные бусы
10. Преподаватель и переводчик

Еще один тест:
Тест на знание дат из истории СССР: Что произошло раньше?

 
 
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Как минимум раз в год в канун новогодних праздников наступает пора традиционного просмотра советских фильмов. Поэтому культовые картины времен СССР мы все видели...
 
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