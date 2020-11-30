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Тест: Помните ли вы детали из советских фильмов?
30.11.2020 14:39 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Как минимум раз в год в канун новогодних праздников наступает пора традиционного просмотра советских фильмов. Поэтому культовые картины времен СССР мы все видели не один и даже не два раза. Сюжеты, персонажи и цитаты из этого кино мы помним на отлично. А что, если мы усложним задачу и предложим вам вспомнить незначительные детали? Попробуйте это сделать!
Ответы:
1. Шлем Александра Македонского
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Как минимум раз в год в канун новогодних праздников наступает пора традиционного просмотра советских фильмов. Поэтому культовые картины времен СССР мы все видели...
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