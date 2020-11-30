Тест: Помните ли вы детали из советских фильмов?

Источник материала: Flytothesky





Как минимум раз в год в канун новогодних праздников наступает пора традиционного просмотра советских фильмов. Поэтому культовые картины времен СССР мы все видели не один и даже не два раза. Сюжеты, персонажи и цитаты из этого кино мы помним на отлично. А что, если мы усложним задачу и предложим вам вспомнить незначительные детали? Попробуйте это сделать!

Ответы:

1. Шлем Александра Македонского

2. Сопромат

3. Халат с перламутровыми пуговицами

4. Бронзовая лошадь

5. Гитара

6. Спички

7. Тренироваться на кошках

8. Соль

9. Красные бусы

10. Преподаватель и переводчик

Еще один тест:

Тест на знание дат из истории СССР: Что произошло раньше?