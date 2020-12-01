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Тест на знание советских мультфильмов про Простоквашино

01.12.2020 11:15 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест на знание советских мультфильмов про Простоквашино

Без сомнения, мультфильмы про Простоквашино – это шедевры. Их смотрели и любили во всем Советском Союзе. И даже в наше время они не теряют своей актуальности. А все благодаря колоритным персонажам: Дяде Федору, почтальону Печкину, Шарику, коту Матроскину. Сейчас мы предлагаем вам вспомнить замечательный мультфильм из детства и ответить на 10 вопросов. Надеемся, вам понравится:)

Ответы:

1. Матроскин посоветовал класть колбасу на язык.
2. Мама Римма и папа Дима
3. Игорь Иванович Печкин
4. Картина закрывала дырку в стене.
5. Мама с папой поехали в Сочи.
6. В посылке было фоторужье для Шарика.
7. Тонувшего Шарика спас бобер.
8. Матроскин не разговаривал с Шариком 4 дня.
9. Окончанием ссоры послужила совместная буксировка автомобиля.
10. Матроскин заплатил за письмо 45 копеек.

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Без сомнения, мультфильмы про Простоквашино – это шедевры. Их смотрели и любили во всем Советском Союзе. И даже в наше время они не теряют своей актуальности. А все...
 
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