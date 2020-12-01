Тест на знание советских мультфильмов про Простоквашино

Источник материала: Flytothesky





Без сомнения, мультфильмы про Простоквашино – это шедевры. Их смотрели и любили во всем Советском Союзе. И даже в наше время они не теряют своей актуальности. А все благодаря колоритным персонажам: Дяде Федору, почтальону Печкину, Шарику, коту Матроскину. Сейчас мы предлагаем вам вспомнить замечательный мультфильм из детства и ответить на 10 вопросов. Надеемся, вам понравится:)

Ответы:

1. Матроскин посоветовал класть колбасу на язык.

2. Мама Римма и папа Дима

3. Игорь Иванович Печкин

4. Картина закрывала дырку в стене.

5. Мама с папой поехали в Сочи.

6. В посылке было фоторужье для Шарика.

7. Тонувшего Шарика спас бобер.

8. Матроскин не разговаривал с Шариком 4 дня.

9. Окончанием ссоры послужила совместная буксировка автомобиля.

10. Матроскин заплатил за письмо 45 копеек.

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