Тест: Сможете соотнести литературное произведение с автором?

Источник материала: Flytothesky





Установилось такое мнение, что чтение книг больше неактуально. Люди отдают предпочтение интернету, особенно молодое поколение. Что ж, доля правды в этом есть. Но мы все равно решили напомнить, что литература – это один из величайших трудов человеческой деятельности. Именно благодаря книгам люди ищут и находят ответы на вопросы, расширяют кругозор и словарный запас, развивают воображение. На этой ноте мы вам предлагаем приступить к интересному литературному тесту:)

Ответы:

1. «Волхв», Джон Фаулз

2. «Искупление», Иэн Макьюэн

3. «Заводной апельсин», Энтони Берджесс

4. «Трудно быть богом», Аркадий и Борис Стругацкие

5. «Защита Лужина», Владимир Набоков

6. «Сто лет одиночества», Габриэль Гарсиа Маркес

7. «Чума», Альбер Камю

8. «Грозовой перевал», Эмили Бронте

9. «Норвежский лес», Харуки Мураками

10. «В дороге», Джек Керуак

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