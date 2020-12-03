Тест по ботанике: Как хорошо вы разбираетесь в растениях?

Источник материала: Flytothesky





Вы любите сажать растения и ухаживать за ними? Может, вам нравились уроки биологии в школе? Или же вы просто любите все, что связано с природой? Если да, тогда вам точно понравится этот тест. Ответьте на 10 вопросов о наших «зеленых братьях», а мы скажем, кто вы: начинающий ботаник или настоящий гуру. Надеемся, вы не из тех, у кого дома увядают комнатные растения:)

Ответы:

1. Хризантема

2. Мята

3. Растения, которые сбрасывают листья в определенное время года, называются листопадными.

4. Герминация – это первые внешние признаки прорастания семени.

5. Эхеверия

6. Крапива

7. Камелия

8. Фисташка

9. Монстера

10. Лаванда

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