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Тест по ботанике: Как хорошо вы разбираетесь в растениях?

03.12.2020 14:37 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест по ботанике: Как хорошо вы разбираетесь в растениях?

Вы любите сажать растения и ухаживать за ними? Может, вам нравились уроки биологии в школе? Или же вы просто любите все, что связано с природой? Если да, тогда вам точно понравится этот тест. Ответьте на 10 вопросов о наших «зеленых братьях», а мы скажем, кто вы: начинающий ботаник или настоящий гуру. Надеемся, вы не из тех, у кого дома увядают комнатные растения:)

Ответы:

1. Хризантема
2. Мята
3. Растения, которые сбрасывают листья в определенное время года, называются листопадными.
4. Герминация – это первые внешние признаки прорастания семени.
5. Эхеверия
6. Крапива
7. Камелия
8. Фисташка
9. Монстера
10. Лаванда

Еще один тест:
Тест: Что вы знаете о подводном мире?

 
 
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