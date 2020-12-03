|
Тест по ботанике: Как хорошо вы разбираетесь в растениях?
03.12.2020 14:37 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Вы любите сажать растения и ухаживать за ними? Может, вам нравились уроки биологии в школе? Или же вы просто любите все, что связано с природой? Если да, тогда вам точно понравится этот тест. Ответьте на 10 вопросов о наших «зеленых братьях», а мы скажем, кто вы: начинающий ботаник или настоящий гуру. Надеемся, вы не из тех, у кого дома увядают комнатные растения:)
Ответы:
1. Хризантема
Еще один тест:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вы любите сажать растения и ухаживать за ними? Может, вам нравились уроки биологии в школе? Или же вы просто любите все, что связано с природой? Если да, тогда вам...
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)