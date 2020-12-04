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Тест: Какие исторические события стоят за памятными датами?
04.12.2020 16:19 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
История – это то, что нас определяет. Без прошлого мы бы не были теми, кем мы являемся. Кровавые войны, завоеванные территории, смена власти, образования новых государств, развитие культуры и искусства… Все это – часть нашего прошлого, которое мы должны помнить и знать. А вы помните, когда происходили важные исторические события? Сейчас мы это проверим!
Ответы:
1. 1054 год – раскол Христианской церкви на Римско-католическую и Православную.
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История – это то, что нас определяет. Без прошлого мы бы не были теми, кем мы являемся. Кровавые войны, завоеванные территории, смена власти, образования новых...
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