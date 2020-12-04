Тест: Какие исторические события стоят за памятными датами?

Источник материала: Flytothesky





История – это то, что нас определяет. Без прошлого мы бы не были теми, кем мы являемся. Кровавые войны, завоеванные территории, смена власти, образования новых государств, развитие культуры и искусства… Все это – часть нашего прошлого, которое мы должны помнить и знать. А вы помните, когда происходили важные исторические события? Сейчас мы это проверим!

Ответы:

1. 1054 год – раскол Христианской церкви на Римско-католическую и Православную.

2. 1453 год – гибель Византийской империи.

3. 1569 год – образование Речи Посполитой.

4. 24 августа 1572 года – Варфоломеевская ночь.

5. 4 июля 1776 года – принятие Декларации независимости США.

6. 1914–1918 года – Первая мировая война.

7. 30 декабря 1922 года – образование СССР.

8. 1929–1939 года – Великая депрессия в США.

9. 13 августа 1961 года – начало возведения Берлинской стены.

10. 1 ноября 1993 года – основание Европейского союза.

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