Настоящую дипломатическую войну против Киева в очередной раз разворачивает Венгрия

Источник материала: БT

Однажды ярость политиков в Будапеште уже вызвало подписание Петром Порошенко закона «Об образовании». Тогда под ударом оказались национальные диаспоры. В частности, венгры, которых в стране около 150 тысяч. На этот раз сторонники "Зе" создали ситуацию гражданской войны в Закарпатье. Об этом говорится в совместном заявлении депутатов Европарламента. Они уверены, что события являются частью процесса, в ходе которого украинские власти уже множество лет попирают права национальных меньшинств.

На неделе ситуация развивалась следующим образом. Депутаты партии «Слуга народа» обратились в Генеральную прокуратуру и Службу нацбезопасности с просьбой оценить в правовом поле действия новоизбранных депутатов села Сюртово Закарпатской области, которые открыли очередную сессию исполнением венгерского гимна.

В самой же сельской общине ролик назвали провокацией. Якобы только после национального прозвучал гимн Венгрии. Так как 17 из 22 депутатов громады - это представители венгерского нацменшинства. Однако СБУ уже провела массовые обыски в благотворительном фонде Закарпатской области по делу причастности венгров к "подрыву" суверенитета республики. Действия силовиков и украинской власти вызвали гнев венгерских властей и «перечеркнули все цивилизованные и европейские отношения между странами». Это подчеркивает МИД в Будапеште, и как следствие - вызывает украинского посла.

Вопрос пообещали поднять и в НАТО. Правда, там, учитывая понятную заинтересованность, сразу же открестились от проблемы и посоветовали разбираться самим. А как умеют разбираться с проблемами в Украине, знают не понаслышке. К "внепарламентскому обсуждению этноса" присоединились и представители украинских националистических групп. В Сети появилось

видео, на котором у въезда в город Берегово человек в камуфляжной одежде на фоне символики Правого сектора угрожает закарпатским венграм.

Вот и весь месседж. Сообщается, что полиция Закарпатья уже приступила к расследованию уголовного дела по факту разжигания межнациональной розни.