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20 лучших фотографий недели
07.12.2020 06:07 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Зима – самая волшебная пора года, полная сюрпризов. Пушистый первый снег накрывает все печали и невзгоды, а морозы напоминают, что нет места теплее и уютнее, чем дом. А еще совсем скоро придет время праздников, которые заставят детей и взрослых снова поверить в чудо. Предлагаем добавить в этот миг немного красоты и умиротворения. Мы собрали новую подборку лучших фото недели, которые настроят вас на нужный лад.
1. Место силы. Фотограф
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