20 лучших фотографий недели

Источник материала: Flytothesky





Зима – самая волшебная пора года, полная сюрпризов. Пушистый первый снег накрывает все печали и невзгоды, а морозы напоминают, что нет места теплее и уютнее, чем дом. А еще совсем скоро придет время праздников, которые заставят детей и взрослых снова поверить в чудо. Предлагаем добавить в этот миг немного красоты и умиротворения. Мы собрали новую подборку лучших фото недели, которые настроят вас на нужный лад.

1. Место силы. Фотограф Thomas G

2. Дерево. Фотограф Franco Mongili

3. Пейзаж. Фотограф 牡丹江刘贵文

5. Однажды вечером в поле. Фотограф Igor

6. Парус. Фотограф Paul Toma

7. Где-то на Земле. Фотограф Nikoloz Pachuashvili

8. Я тебя вижу. Фотограф Morgane Caradec

9. Бег на свету. Фотограф Bart Ceuppens

10. Аллея замка. Фотограф Carlotta Ricci

11. Вечер. Фотограф Julian Munilla Rio

12. Восход леопарда. Фотограф Furqan Ali

13. Ранним утром. Фотограф Tomasz Tetych

14. Пасмурный день. Фотограф Jo seok Seo

15. Лесная дорога. Фотограф Mateusz Majewski

16. За озером. Фотограф Matt Maciej

17. Под звездами. Фотограф 眼睛

18. Прогулка. Фотограф Petr Hricko

19. Переход через зебру. Фотограф Heinrich Haberstock

20. Ноябрь у моря. Фотограф Dieter Weck

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