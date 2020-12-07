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Тест: Какого цвета ваша аура?
07.12.2020 12:55 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Слово «аура» появилось еще во времена древних философов, религиозных деятелей и эзотериков. Это энергетическое поле окружает человека и является проявлением его души. В зависимости от темперамента, мироощущения и черт характера аура может быть разных цветов и оттенков. Она отражает ваши мысли, поступки, принадлежность к тьме или свету. А какого цвета ваша аура? Давайте узнаем!
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Слово «аура» появилось еще во времена древних философов, религиозных деятелей и эзотериков. Это энергетическое поле окружает человека и является проявлением его...
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