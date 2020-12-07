Тест: Какого цвета ваша аура?

Источник материала: Flytothesky





Слово «аура» появилось еще во времена древних философов, религиозных деятелей и эзотериков. Это энергетическое поле окружает человека и является проявлением его души. В зависимости от темперамента, мироощущения и черт характера аура может быть разных цветов и оттенков. Она отражает ваши мысли, поступки, принадлежность к тьме или свету. А какого цвета ваша аура? Давайте узнаем!

Пройдите также:

Тест: В какой цвет окрашен ваш внутренний мир?