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Тест: Какого цвета ваша аура?

07.12.2020 12:55 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Какого цвета ваша аура?

Слово «аура» появилось еще во времена древних философов, религиозных деятелей и эзотериков. Это энергетическое поле окружает человека и является проявлением его души. В зависимости от темперамента, мироощущения и черт характера аура может быть разных цветов и оттенков. Она отражает ваши мысли, поступки, принадлежность к тьме или свету. А какого цвета ваша аура? Давайте узнаем!

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Слово «аура» появилось еще во времена древних философов, религиозных деятелей и эзотериков. Это энергетическое поле окружает человека и является проявлением его...
 
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