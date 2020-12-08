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Тест на эрудицию: Насколько вы умны для своего возраста?

08.12.2020 14:37 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест на эрудицию: Насколько вы умны для своего возраста?

С возрастом человек становится все умнее и эрудированнее. Каждый новый день приносит знания и навыки, которые расширяют кругозор. Но кто-то постоянно учится и стремится вперед, а кто-то стоит на месте и узнает полезную информацию по чистой случайности. Предлагаем вам проверить, насколько соотносится ваш уровень эрудиции с вашим возрастом. Ответьте на 10 каверзных вопросов из разных областей.

Ответы:

1. Иван Грозный правил больше 50 лет.
2. Год основания Москвы – 1147 год.
3. Математическую теорию вероятности разработали Блез Паскаль и Пьер Ферма.
4. Детский писатель, который был профессором-математиком – Льюис Кэрролл.
5. Плотность вещества измеряется в килограммах на кубический метр.
6. Шведское войско в Невской битве возглавлял ярл Биргер.
7. Нобелевская премия не присуждается по математике.
8. В шахматах у одного игрока 16 фигур.
9. Истопка – изба, баня.
10. “Повесть временных лет” написал Нестор Летописец.

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С возрастом человек становится все умнее и эрудированнее. Каждый новый день приносит знания и навыки, которые расширяют кругозор. Но кто-то постоянно учится и...
 
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