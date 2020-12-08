|
Тест на эрудицию: Насколько вы умны для своего возраста?
08.12.2020 14:37 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
С возрастом человек становится все умнее и эрудированнее. Каждый новый день приносит знания и навыки, которые расширяют кругозор. Но кто-то постоянно учится и стремится вперед, а кто-то стоит на месте и узнает полезную информацию по чистой случайности. Предлагаем вам проверить, насколько соотносится ваш уровень эрудиции с вашим возрастом. Ответьте на 10 каверзных вопросов из разных областей.
Ответы:
1. Иван Грозный правил больше 50 лет.
Пройдите также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С возрастом человек становится все умнее и эрудированнее. Каждый новый день приносит знания и навыки, которые расширяют кругозор. Но кто-то постоянно учится и...
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)