Тест на эрудицию: Насколько вы умны для своего возраста?

Источник материала: Flytothesky





С возрастом человек становится все умнее и эрудированнее. Каждый новый день приносит знания и навыки, которые расширяют кругозор. Но кто-то постоянно учится и стремится вперед, а кто-то стоит на месте и узнает полезную информацию по чистой случайности. Предлагаем вам проверить, насколько соотносится ваш уровень эрудиции с вашим возрастом. Ответьте на 10 каверзных вопросов из разных областей.

Ответы:

1. Иван Грозный правил больше 50 лет.

2. Год основания Москвы – 1147 год.

3. Математическую теорию вероятности разработали Блез Паскаль и Пьер Ферма.

4. Детский писатель, который был профессором-математиком – Льюис Кэрролл.

5. Плотность вещества измеряется в килограммах на кубический метр.

6. Шведское войско в Невской битве возглавлял ярл Биргер.

7. Нобелевская премия не присуждается по математике.

8. В шахматах у одного игрока 16 фигур.

9. Истопка – изба, баня.

10. “Повесть временных лет” написал Нестор Летописец.

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