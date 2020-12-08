Цветовой тест расскажет все о ваших тайных желаниях

Источник материала: Flytothesky





На протяжении всей жизни мы все о чем-то мечтаем. А вы можете точно сказать, чего хотите на самом деле? Если да, то мы раскроем секрет: ваши тайные желания наверняка сильно отличаются от того, о чем вы постоянно говорите. Сегодня мы решили приоткрыть завесу ваших потаенных желаний и приготовили необычный тест. Подберите ассоциации к этим цветам – и узнаете кое-что интересное о себе.

Еще один тест:

Тест: Какое направление в живописи вам ближе?