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Цветовой тест расскажет все о ваших тайных желаниях
08.12.2020 16:19 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
На протяжении всей жизни мы все о чем-то мечтаем. А вы можете точно сказать, чего хотите на самом деле? Если да, то мы раскроем секрет: ваши тайные желания наверняка сильно отличаются от того, о чем вы постоянно говорите. Сегодня мы решили приоткрыть завесу ваших потаенных желаний и приготовили необычный тест. Подберите ассоциации к этим цветам – и узнаете кое-что интересное о себе.
Еще один тест:
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На протяжении всей жизни мы все о чем-то мечтаем. А вы можете точно сказать, чего хотите на самом деле? Если да, то мы раскроем секрет: ваши тайные желания наверняка...
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