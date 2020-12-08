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Цветовой тест расскажет все о ваших тайных желаниях

08.12.2020 16:19 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Цветовой тест расскажет все о ваших тайных желаниях

На протяжении всей жизни мы все о чем-то мечтаем. А вы можете точно сказать, чего хотите на самом деле? Если да, то мы раскроем секрет: ваши тайные желания наверняка сильно отличаются от того, о чем вы постоянно говорите. Сегодня мы решили приоткрыть завесу ваших потаенных желаний и приготовили необычный тест. Подберите ассоциации к этим цветам – и узнаете кое-что интересное о себе.

Еще один тест:
Тест: Какое направление в живописи вам ближе?

 
 
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На протяжении всей жизни мы все о чем-то мечтаем. А вы можете точно сказать, чего хотите на самом деле? Если да, то мы раскроем секрет: ваши тайные желания наверняка...
 
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