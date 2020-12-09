Тест: Насколько внимательно вы смотрите голливудские фильмы?

Источник материала: Flytothesky





Создание фильма – это трудоемкий и многоступенчатый процесс, который требует полной отдачи от съемочной команды. Причем, говоря о съемочной команде, мы имеем в виду не только режиссера и сценариста. Благодаря художнику по костюмам и режиссеру-постановщику фильм наполняется декорациями и незначительными деталями, которые создают ту самую атмосферу. А вы внимательно следите за тем, что происходит на экране? Давайте проверим с помощью необычного теста!

Ответы:

1. У Лилу оранжевые волосы.

2. Платье у Скарлетт О’Хара зеленого цвета.

3. Лу была в красном платье.

4. Мия была в желтом платье.

5. У Шляпника рыжие волосы.

6. Камень из «Титаника» синий.

7. Платье Вивиан коричневое в белый горох.

8. Марти носил красную жилетку.

9. Джокер носил красный костюм с оранжевой жилеткой.

10. Пальто Ньюта Саламандера синее.

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