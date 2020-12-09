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Тест: Насколько внимательно вы смотрите голливудские фильмы?
09.12.2020 18:01 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Создание фильма – это трудоемкий и многоступенчатый процесс, который требует полной отдачи от съемочной команды. Причем, говоря о съемочной команде, мы имеем в виду не только режиссера и сценариста. Благодаря художнику по костюмам и режиссеру-постановщику фильм наполняется декорациями и незначительными деталями, которые создают ту самую атмосферу. А вы внимательно следите за тем, что происходит на экране? Давайте проверим с помощью необычного теста!
Ответы:
1. У Лилу оранжевые волосы.
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Создание фильма – это трудоемкий и многоступенчатый процесс, который требует полной отдачи от съемочной команды. Причем, говоря о съемочной команде, мы имеем в...
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