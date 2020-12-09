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Тест: Насколько внимательно вы смотрите голливудские фильмы?

09.12.2020 18:01 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Насколько внимательно вы смотрите голливудские фильмы?

Создание фильма – это трудоемкий и многоступенчатый процесс, который требует полной отдачи от съемочной команды. Причем, говоря о съемочной команде, мы имеем в виду не только режиссера и сценариста. Благодаря художнику по костюмам и режиссеру-постановщику фильм наполняется декорациями и незначительными деталями, которые создают ту самую атмосферу. А вы внимательно следите за тем, что происходит на экране? Давайте проверим с помощью необычного теста!

Ответы:

1. У Лилу оранжевые волосы.
2. Платье у Скарлетт О’Хара зеленого цвета.
3. Лу была в красном платье.
4. Мия была в желтом платье.
5. У Шляпника рыжие волосы.
6. Камень из «Титаника» синий.
7. Платье Вивиан коричневое в белый горох.
8. Марти носил красную жилетку.
9. Джокер носил красный костюм с оранжевой жилеткой.
10. Пальто Ньюта Саламандера синее.

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Создание фильма – это трудоемкий и многоступенчатый процесс, который требует полной отдачи от съемочной команды. Причем, говоря о съемочной команде, мы имеем в...
 
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