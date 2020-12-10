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МИД: Беларусь ждет от РФ завершения процедур по соглашению о признании виз

10.12.2020 17:59 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 дек – Sputnik. Российская сторона уже в ближайшем времени завершит процедуры для вступления в силу соглашения о взаимном признании виз, заявил в четверг глава Министерства иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

"Во время визита моего коллеги Сергея Лаврова в Беларусь некоторое время назад мы обсуждали этот вопрос. Он заверил, что буквально в ближайшее время аналогичные решения будут приняты и российской стороной", – сказал он.

По словам министра, в Беларуси надеются, что после этого оперативно произойдет обмен соответствующими письмами, и в течение 30 дней соглашение вступит в силу.

Макей также рассказал, что белорусские власти ждут положительного эффекта от принятия данного соглашения – в частности в сфере бизнеса и туризма.

"Я убежден, что после того, как мы справимся с этой пандемией, соглашение с Россией и соответствующее наше соглашение с нашими европейскими партнерами дадут свой эффект, и мы действительно увидим и увеличение транзита через Беларусь, и, надеюсь, рост туристического потенциала, бизнес-контактов", – подчеркнул он.

Напомним, что соглашение о взаимном признании виз подписали министры иностранных дел России и Беларуси Сергей Лавров и Владимир Макей в ходе визита российского министра в Минск 19 июня. Ранее правовая основа для пересечения гражданами третьих стран российско-белорусской границы отсутствовала. 7 декабря президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон о ратификации межправительственного белорусско-российского соглашения о взаимном признании виз - этим республика завершила все формальности со свей стороны.

 
Теги: Минск
 
 
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По словам Владимира Макея, с завершением пандемии и снятием связанных с них ограничений турпоток в Беларусь увеличится.
 
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