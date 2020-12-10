|
Тест: Сможете узнать страну лишь по одному фото?
10.12.2020 18:01 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Иногда смотришь на фотографии из разных стран – и безумно хочется оказаться в том прекрасном месте, которое запечатлел объектив камеры. Сегодня мы подготовили для вас необычный тест. Попробуйте угадать ту или иную страну всего по одному снимку. Это задание сложнее, чем вам кажется! Ведь, несмотря на особенности, географические и культурные различия, некоторые государства очень похожи.
Ответы:
1. Вьетнам
Пройдите также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Иногда смотришь на фотографии из разных стран – и безумно хочется оказаться в том прекрасном месте, которое запечатлел объектив камеры. Сегодня мы подготовили для...
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)