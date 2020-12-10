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Тест: Сможете узнать страну лишь по одному фото?

10.12.2020 18:01 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Сможете узнать страну лишь по одному фото?

Иногда смотришь на фотографии из разных стран – и безумно хочется оказаться в том прекрасном месте, которое запечатлел объектив камеры. Сегодня мы подготовили для вас необычный тест. Попробуйте угадать ту или иную страну всего по одному снимку. Это задание сложнее, чем вам кажется! Ведь, несмотря на особенности, географические и культурные различия, некоторые государства очень похожи.

Ответы:

1. Вьетнам
2. США
3. Польша
4. Чехия
5. Индия
6. Италия
7. Казахстан
8. Япония
9. Нидерланды
10. Кения

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Иногда смотришь на фотографии из разных стран – и безумно хочется оказаться в том прекрасном месте, которое запечатлел объектив камеры. Сегодня мы подготовили для...
 
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