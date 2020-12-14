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Тест: Какая умственная способность у вас развита лучше всего?

14.12.2020 18:01 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Какая умственная способность у вас развита лучше всего?

Мы частенько слышим, что все люди разные: со своим характером, талантами и уровнем интеллекта. И это далеко не отговорки для душевного успокоения. Это действительно так. А вам было бы интересно узнать, какой умственной способностью вы можете гордиться? Зная это, вы поймете, в каких направлениях вам стоит развиваться и двигаться дальше. Ну что, приступим?

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Мы частенько слышим, что все люди разные: со своим характером, талантами и уровнем интеллекта. И это далеко не отговорки для душевного успокоения. Это действительно...
 
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