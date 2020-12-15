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Тест: Помните ли вы, как звали персонажей из популярных советских фильмов?

15.12.2020 11:13 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Помните ли вы, как звали персонажей из популярных советских фильмов?

Мы знаем и любим многих советских актеров. Кто-то прославился благодаря главным ролям, кто-то – благодаря второстепенным. Но всех их объединяет кое-что общее: любовь к своей творческой профессии. А какие герои “родились” благодаря их безграничному таланту! Давайте проверим, помните ли вы, как звали культовых персонажей из любимых советских фильмов.

Ответы:

1. Саша Савченко
2. Валя
3. Жакоб
4. Коля
5. Шура Азарова
6. Родион Рачков
7. Катя Иванова
8. Би
9. Марианна Андреевна
10. Игорь Скворцов

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Мы знаем и любим многих советских актеров. Кто-то прославился благодаря главным ролям, кто-то – благодаря второстепенным. Но всех их объединяет кое-что общее:...
 
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