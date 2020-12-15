Тест: Помните ли вы, как звали персонажей из популярных советских фильмов?

Источник материала: Flytothesky





Мы знаем и любим многих советских актеров. Кто-то прославился благодаря главным ролям, кто-то – благодаря второстепенным. Но всех их объединяет кое-что общее: любовь к своей творческой профессии. А какие герои “родились” благодаря их безграничному таланту! Давайте проверим, помните ли вы, как звали культовых персонажей из любимых советских фильмов.

Ответы:

1. Саша Савченко

2. Валя

3. Жакоб

4. Коля

5. Шура Азарова

6. Родион Рачков

7. Катя Иванова

8. Би

9. Марианна Андреевна

10. Игорь Скворцов

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