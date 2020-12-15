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Тест: Помните ли вы, как звали персонажей из популярных советских фильмов?
15.12.2020 11:13 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Мы знаем и любим многих советских актеров. Кто-то прославился благодаря главным ролям, кто-то – благодаря второстепенным. Но всех их объединяет кое-что общее: любовь к своей творческой профессии. А какие герои “родились” благодаря их безграничному таланту! Давайте проверим, помните ли вы, как звали культовых персонажей из любимых советских фильмов.
Ответы:
1. Саша Савченко
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Мы знаем и любим многих советских актеров. Кто-то прославился благодаря главным ролям, кто-то – благодаря второстепенным. Но всех их объединяет кое-что общее:...
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