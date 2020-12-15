|
Готовимся к праздникам: 5 советов, как не переедать
15.12.2020 11:41 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Большинство людей хоть раз в жизни сталкивались с проблемой неконтролируемого голода и, как следствие, переедания. Все это нередко связано с эмоциональным состоянием, стрессом и другими проблемами современности. Но особенно острой эта проблема становится с приближением праздников, когда начинается "марафон оливье" у родственников и друзей, а ваш желудок просто не выдерживает такого большого количества еды. Главные советы, которые помогут избежать переедания - в специальном руководстве Sputnik.
©
Контроль над голодом
Не стоит доводить себя до состояния, когда вы готовы съесть слона. Когда вы голодны, риск переедания возрастает в несколько раз. Вот почему нужно приучить себя к полезным перекусам между основными приемами пищи. Также важно соблюдать правила интуитивного питания и есть тогда, когда вы действительного голодны.
Не спешите
Когда вы медленно пережевываете пищу, еда успевает перевариваться, а вы наедаетесь быстрее. Вот почему стоит научиться растягивать удовольствие и никогда не есть на ходу. Сделайте завтрак, обед или ужин настоящим ритуалом: все время за едой посвятите наслаждению пищей, а не мыслям о дедлайнах и незавершенных делах.
Пейте воду
Очень часто люди принимают жажду за голод, в результате чего переедают. Не забывайте пить воду на протяжении всего дня, а также до приема пищи. Такой метод поможет скорректировать аппетит и добавит чувство легкого насыщения, после чего вы съедите меньше.
©
Отложите телефон и ноутбук
Когда вы листаете ленту в Instagram или смотрите любимое шоу, вы не можете контролировать количество потребляемой еды. А все потому, что мозг занят потреблением контента, а не пищи. Все это может привести не только к проблемам с весом, но даже к гастриту.
Высыпайтесь
Количество и качество сна напрямую влияют на переедание. Если вы постоянно недосыпаете, то организм находится в состоянии стресса и от недостатка сна мечтает заполучить побольше энергии. Вот почему после очередной бессонной ночи вы можете съесть в два раза больше еды.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Привести себя в идеальную форму перед Новым Годом - вполне посильная задача. Главное - научиться слушать себя и контролировать аппетит. Лучшие методики по борьбе с...
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)