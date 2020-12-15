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Готовимся к праздникам: 5 советов, как не переедать

15.12.2020 11:41 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Большинство людей хоть раз в жизни сталкивались с проблемой неконтролируемого голода и, как следствие, переедания. Все это нередко связано с эмоциональным состоянием, стрессом и другими проблемами современности. Но особенно острой эта проблема становится с приближением праздников, когда начинается "марафон оливье" у родственников и друзей, а ваш желудок просто не выдерживает такого большого количества еды. Главные советы, которые помогут избежать переедания - в специальном руководстве Sputnik.

© CC0 / Pixabay/Tabeajaichhalt
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Контроль над голодом

Не стоит доводить себя до состояния, когда вы готовы съесть слона. Когда вы голодны, риск переедания возрастает в несколько раз. Вот почему нужно приучить себя к полезным перекусам между основными приемами пищи. Также важно соблюдать правила интуитивного питания и есть тогда, когда вы действительного голодны.

Не спешите

Когда вы медленно пережевываете пищу, еда успевает перевариваться, а вы наедаетесь быстрее. Вот почему стоит научиться растягивать удовольствие и никогда не есть на ходу. Сделайте завтрак, обед или ужин настоящим ритуалом: все время за едой посвятите наслаждению пищей, а не мыслям о дедлайнах и незавершенных делах.

Пейте воду

Очень часто люди принимают жажду за голод, в результате чего переедают. Не забывайте пить воду на протяжении всего дня, а также до приема пищи. Такой метод поможет скорректировать аппетит и добавит чувство легкого насыщения, после чего вы съедите меньше.

© CC0 / Pixabay / zuzyusa
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Отложите телефон и ноутбук

Когда вы листаете ленту в Instagram или смотрите любимое шоу, вы не можете контролировать количество потребляемой еды. А все потому, что мозг занят потреблением контента, а не пищи. Все это может привести не только к проблемам с весом, но даже к гастриту.

Высыпайтесь

Количество и качество сна напрямую влияют на переедание. Если вы постоянно недосыпаете, то организм находится в состоянии стресса и от недостатка сна мечтает заполучить побольше энергии. Вот почему после очередной бессонной ночи вы можете съесть в два раза больше еды.

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