Тест: Сможете ли вы угадать сериал по интерьеру?

Источник материала: Flytothesky





Сериал становится культовым не только из-за интересного сюжета и харизматичных главных героев. Яркий и стильный интерьер в кадре играет не последнюю роль. Фиолетовая входная дверь из сериала «Друзья», уютный диванчик из «Теории большого взрыва» и чучело собаки из «Клиники» навсегда остались в памяти сериаломанов. Предлагаем вам прогуляться по квартирам любимых персонажей и попробовать угадать, в каком сериале вы видели эти интерьеры.

Ответы:

1. «Друзья»

2. «Игра престолов»

3. «Отчаянные домохозяйки»

4. «Теория большого взрыва»

5. «Декстер»

6. «Карточный домик»

7. «Безумцы»

8. «Шерлок»

9. «Рассказ служанки»

10. «Большая маленькая ложь»

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