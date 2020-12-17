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Тест: Сможете ли вы угадать сериал по интерьеру?
17.12.2020 12:55 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Сериал становится культовым не только из-за интересного сюжета и харизматичных главных героев. Яркий и стильный интерьер в кадре играет не последнюю роль. Фиолетовая входная дверь из сериала «Друзья», уютный диванчик из «Теории большого взрыва» и чучело собаки из «Клиники» навсегда остались в памяти сериаломанов. Предлагаем вам прогуляться по квартирам любимых персонажей и попробовать угадать, в каком сериале вы видели эти интерьеры.
Ответы:
1. «Друзья»
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Сериал становится культовым не только из-за интересного сюжета и харизматичных главных героев. Яркий и стильный интерьер в кадре играет не последнюю роль....
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