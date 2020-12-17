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Тест: Сможете ли вы угадать сериал по интерьеру?

17.12.2020 12:55 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Сможете ли вы угадать сериал по интерьеру?

Сериал становится культовым не только из-за интересного сюжета и харизматичных главных героев. Яркий и стильный интерьер в кадре играет не последнюю роль. Фиолетовая входная дверь из сериала «Друзья», уютный диванчик из «Теории большого взрыва» и чучело собаки из «Клиники» навсегда остались в памяти сериаломанов. Предлагаем вам прогуляться по квартирам любимых персонажей и попробовать угадать, в каком сериале вы видели эти интерьеры.

Ответы:

1. «Друзья»
2. «Игра престолов»
3. «Отчаянные домохозяйки»
4. «Теория большого взрыва»
5. «Декстер»
6. «Карточный домик»
7. «Безумцы»
8. «Шерлок»
9. «Рассказ служанки»
10. «Большая маленькая ложь»

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Сериал становится культовым не только из-за интересного сюжета и харизматичных главных героев. Яркий и стильный интерьер в кадре играет не последнюю роль....
 
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