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Тест: Хорошо вы разбираетесь в приметах и суевериях?

18.12.2020 14:37 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Хорошо вы разбираетесь в приметах и суевериях?

Приметы – это не просто выдумки. Это национальная культура, в которой сохранились многовековые знания предков об окружающем мире. Некоторые приметы и суеверия мудрые, а некоторые – странные и не поддающиеся никакой логике. И верить или не верить в них – это выбор каждого, а вот знать их не помешает. Итак, пришло время выяснить, насколько хорошо вы разбираетесь в народных приметах.

Ответы:

1. На фразу «ни пуха ни пера» нужно отвечать «к черту».
2. Если вы что-то забыли дома и вынуждены были вернуться, не нужно 3 раза стучать по дереву.
3. Пустая бутылка – к проблемам с деньгами.
4. Случайно надетая наизнанку вещь приведет к проблемам в течение дня.
5. Часто рвущиеся шнурки предвещают легкие деньги, везение в делах.
6. Если в доме кто-то умер, следует занавесить зеркала.
7. Упал нож – это к гостям.
8. Птица в доме – к несчастьям.
9. Не стоит давать деньги в долг в понедельник.
10. На носу выскочил прыщ – ждите любви.

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Приметы – это не просто выдумки. Это национальная культура, в которой сохранились многовековые знания предков об окружающем мире. Некоторые приметы и суеверия...
 
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