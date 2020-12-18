Тест: Хорошо вы разбираетесь в приметах и суевериях?

Источник материала: Flytothesky





Приметы – это не просто выдумки. Это национальная культура, в которой сохранились многовековые знания предков об окружающем мире. Некоторые приметы и суеверия мудрые, а некоторые – странные и не поддающиеся никакой логике. И верить или не верить в них – это выбор каждого, а вот знать их не помешает. Итак, пришло время выяснить, насколько хорошо вы разбираетесь в народных приметах.

Ответы:

1. На фразу «ни пуха ни пера» нужно отвечать «к черту».

2. Если вы что-то забыли дома и вынуждены были вернуться, не нужно 3 раза стучать по дереву.

3. Пустая бутылка – к проблемам с деньгами.

4. Случайно надетая наизнанку вещь приведет к проблемам в течение дня.

5. Часто рвущиеся шнурки предвещают легкие деньги, везение в делах.

6. Если в доме кто-то умер, следует занавесить зеркала.

7. Упал нож – это к гостям.

8. Птица в доме – к несчастьям.

9. Не стоит давать деньги в долг в понедельник.

10. На носу выскочил прыщ – ждите любви.

Еще один тест:

Тест: Что ваши любимые запахи расскажут о вашей личности?