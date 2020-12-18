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Тест: Хорошо вы разбираетесь в приметах и суевериях?
18.12.2020 14:37 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Приметы – это не просто выдумки. Это национальная культура, в которой сохранились многовековые знания предков об окружающем мире. Некоторые приметы и суеверия мудрые, а некоторые – странные и не поддающиеся никакой логике. И верить или не верить в них – это выбор каждого, а вот знать их не помешает. Итак, пришло время выяснить, насколько хорошо вы разбираетесь в народных приметах.
Ответы:
1. На фразу «ни пуха ни пера» нужно отвечать «к черту».
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Приметы – это не просто выдумки. Это национальная культура, в которой сохранились многовековые знания предков об окружающем мире. Некоторые приметы и суеверия...
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