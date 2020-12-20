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Белорусско-российская команда дала старт съемкам байопика о легендарном песняре Мулявине
21.12.2020 06:31 — Калейдоскоп | БT
Источник материала: БTНа этой неделе прошел еще и День белорусского кино. Он так и мог бы остаться незамеченным и обреченным на беспремьерье. И пусть не было торжественных отсмотров лент в Доме кино, зато наша съемочная группа привезла куда более важный эксклюзив. Белорусско-российская команда дала старт съемкам байопика о легендарном песняре Мулявине.Причем за создание сериала, а нас ожидает 8 захватывающих часов ленты, частично взялись создатели самого кассового фильма в российском синема "Холоп" и небезызвестной "Кухни". Новый проект оценивают в почти 5 миллионов белорусских рублей. Такие фильмы, с фактами и вымыслом, уже давно сняли о Пугачевой, Магомаеве, Ротару… Народный артист СССР Мулявин станет первым белорусом с личной киноэнциклопедией для больших экранов. Своевременное появление - к 80-летию гения.Фильмография о Мулявине есть, но мало кто знаком с ней. Наш корреспондент Лидия Заблоцкая фактически «стерла пыль» со старых лент и привезла свежие кадры новой драмы. Эксклюзив - на ваших экранах.
Без громких анонсов и информационного шумаКазалось, о первом съемочном "Камера, мотор!" знали только те, чьи фамилии через полгода попадут в финальные титры байопика. Старт съемок - без временных погрешностей даже на 10 минут. Редкость для киношников. Белорусско-российскую съемочную группу, а это сотня человек, не сковывала даже тесная площадка. Фактически первая съемочная локация - это Борисов. Но по сценарию - мы с вами в Свердловске 50-х. Примерно в такой коммуналке Мулявин взял впервые гитару в руки и стал собирать на ней первые аккорды. Здесь, на съемочной площадке, за основу взяли вот это старое здание школы. Оно сейчас выставлено на продажу.
30 лет из жизни Мули - детально. С последовательным пересказом и скрупулезной точностьюСценарий не "набросали на коленке". На выдуманный «скелет» - все 6 лет - собирали самое важное: факты и истории от близких. В соавторах и консультантах - дочь Марина и песняр Мисевич. Переписывали, редактировали и заново переписывали четыре раза. Так что истории - верить!
Феномен Мулявина хотели разгадать через кинокамерыОсобенно после второй премии на Всесоюзном конкурсе артистов эстрады. Телетрансляции уже были в расписании каждый месяц. К ним добавили и киношный «Голубой огонек». Фильм 1973 года - "Эта веселая планета". До появления "Иронии судьбы" именно его крутили по ТВ 31 декабря. Поэтому слова «Не обижайте любимых упреками...» следующие 10 лет звучали как тост. Песняровский дебют в полнометражке - мюзикл "Ясь и Янина". Инициатива создать комедию - от партийного руководства. "Увековечить на экране "правильные ВИА" - так звучало в официальных предлогах. На деле же все понимали: "Песняров" в кино побегут смотреть. Значит, в казну - огромный доход.
Критики не спешили бросаться негативом. Некачественные "швы" сценария буквально залатали хитами и "заокеанскими" аранжировкамиПотому и ходили толпами - как на концерт. Бонус - улыбка Мули. А теперь - одно из самых тиражируемых видео "Песняров". Клип в час. В 1971 году режиссера Владимира Орлова, который только завершил работу над телесериалом на "Мосфильме", срочно вызывают в Минск. Не просто снимать, а ставить полноценный фильм-концерт. В кадре - только популярная восьмерка. Вместо типичной сцены - батлейка. Среди архивных пленок - трэвел-видео. Мулявин вместе с композитором Лученком искали в глубинках Полесья народные мотивы. Так собирался репертуар ВИА. На "Фурцваген" - личном подарке министра культуры Фурцевой - переплывали речки, писали мотивы от руки. Все это ловил на объектив примитивной камеры Дмитрий Михлеев.
Но даже в такой подборке уже платиновой ретроспективы нет первой главы жизни гения. Потому художественный "За полчаса до весны", считай, открытие. То, чего точно не найдешь на пленках даже в национальных архивах. Отчисление за джаз, первые концерты в Томской филармонии, вокальный квартет прямо в военной роте, и те самые "Лявоны"...
Покажут все - до кульминационных 80-хПервые дубли. 12-летний Муля уверенно перебирает струны гитары. На протяжении всего фильма - это дело рук 12-летнего минчанина Матвея Агарка. Учится в 10-й музыкальной школе. Кстати, первые мастер-классы для самого Владимира Георгиевича - от его отца. Рабочего "Уралмаша". В байопике его сыграет Алексей Шевченков. Для заслуженного артиста России - 89-я роль. Из последних - капитан НКВД в обсуждаемом "Перевале Дятлова". Актерский состав, пожалуй, главная интрига проекта. Первый козырь раскрыл Влад Мисевич на своей странице в "Фейсбуке". Роль Змея, который пусть и был пристрастен к алкоголю, но держал весь состав в дисциплине, - у шоумена Вадима Галыгина.
С главным же героем, имя которого первым будет цеплять на афишах, пока ведут переговорыНа первой съемочной смене создавали 9 минут фильма из запланированных 416. Снимали объективом одной камеры. Кадры собирают в эпизод, к слову, сразу после дубля. Решающий взгляд режиссера Кирилла Папакуля. Выпускника команды КВН БГУ, в начале 2000-х разорвавшей Высшую лигу. К слову, в кинокоманде есть продюсеры, актеры и сценаристы, в прошлом белорусские КВНщики. Полностью отснять 8 серий планируют за полгода. Кроме Борисова, съемки пройдут в Минске и Калининграде. Полетит ли съемочная группа по следам Мулявина, оставят ли его оригинальное исполнение или придется кому-то заново перепевать хиты? Вопросы решаются даже сейчас, пока идет съемка.
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На этой неделе прошел еще и День белорусского кино. Он так и мог бы остаться незамеченным и обреченным на беспремьерье. И пусть не было торжественных отсмотров лент...
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