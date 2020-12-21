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20 лучших фотографий недели
21.12.2020 06:07 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
В декабре каждый человек хотя бы раз чувствует, что в его жизни не хватает красок. На улице темнота, цветовая гамма за окном – 50 оттенков белого, серого и черного, а редкое солнце и голубое небо можно считать настоящим праздником. Поэтому так важно радовать себя чем-то ярким. Это может быть просмотр фильмов, сериалов или фотографий. Наша воскресная подборка лучших фото недели как никогда кстати. Загляните внутрь– и вы увидите, что мир полон красок и волшебства.
1. Зимняя прогулка. Фотограф
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