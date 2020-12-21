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20 лучших фотографий недели

21.12.2020 06:07 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

20 лучших фотографий недели

В декабре каждый человек хотя бы раз чувствует, что в его жизни не хватает красок. На улице темнота, цветовая гамма за окном – 50 оттенков белого, серого и черного, а редкое солнце и голубое небо можно считать настоящим праздником. Поэтому так важно радовать себя чем-то ярким. Это может быть просмотр фильмов, сериалов или фотографий. Наша воскресная подборка лучших фото недели как никогда кстати. Загляните внутрь– и вы увидите, что мир полон красок и волшебства.

1. Зимняя прогулка. Фотограф Galina Jacyna

2. Радуга в тумане. Фотограф Jose Miguel Sanchez

3. Ранним утром. Фотограф Vic Perri

4. Тихий город. Фотограф BALphotos

5. Капризный портрет. Фотограф Emre Can Şentürk

6. В долине осеннего рассвета, когда падает свет. Фотограф Sung Hwan Lee

7. Ночь. Фотограф 虹思远

8. Каждый своей дорогой. Фотограф 秦秋秋

9. Северное сияние в Финляндии. Фотограф Miao_Memory

10. Док. Фотограф Turan Reis

11. Заборы в тумане. Фотограф Janusz Kanabus

12. Надежда находит свой путь. Фотограф vahit akça

13. Страна чудес. Фотограф Michael Sroka

14. Компания друзей. Фотограф 笑对人生si

15. Паутинка. Фотограф Vidmantas Karpis

16. Свечение заката. Фотограф



17. Жизнь в гармонии. Фотограф andycheung

18. Пирс. Фотограф roland lenert

19. Горы. Фотограф Alessandro Olmi

20. Тень. Фотограф chris van dolleweerd

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В декабре каждый человек хотя бы раз чувствует, что в его жизни не хватает красок. На улице темнота, цветовая гамма за окном – 50 оттенков белого, серого и черного, а...
 
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