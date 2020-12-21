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Сложный тест по динозаврам. Сможете пройти?

21.12.2020 11:13 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Сложный тест по динозаврам. Сможете пройти?

Динозавры – очень интересные существа. Они жили на нашей планете миллионы лет назад. Благодаря стараниям палеонтологов и археологов мы точно знаем, как они выглядели. Динозавры бывают разные: хищные и травоядные, крошечные и огромные, летающие и плавающие. Запомнить их всех трудно. Но вряд ли найдется человек, который не назовет пару-тройку динозавров. Предлагаем вам посмотреть на этих необычных пресмыкающихся и попробовать догадаться, как они называются.

Ответы:

1. Тираннозавр рекс
2. Птеродактиль
3. Трицератопс
4. Стегозавр
5. Диплодок
6. Бронтозавр
7. Бэмбираптор
8. Астродон
9. Рапторекс
10. Ирритатор

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Динозавры – очень интересные существа. Они жили на нашей планете миллионы лет назад. Благодаря стараниям палеонтологов и археологов мы точно знаем, как они...
 
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