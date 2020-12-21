Сложный тест по динозаврам. Сможете пройти?

Источник материала: Flytothesky





Динозавры – очень интересные существа. Они жили на нашей планете миллионы лет назад. Благодаря стараниям палеонтологов и археологов мы точно знаем, как они выглядели. Динозавры бывают разные: хищные и травоядные, крошечные и огромные, летающие и плавающие. Запомнить их всех трудно. Но вряд ли найдется человек, который не назовет пару-тройку динозавров. Предлагаем вам посмотреть на этих необычных пресмыкающихся и попробовать догадаться, как они называются.

Ответы:

1. Тираннозавр рекс

2. Птеродактиль

3. Трицератопс

4. Стегозавр

5. Диплодок

6. Бронтозавр

7. Бэмбираптор

8. Астродон

9. Рапторекс

10. Ирритатор

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