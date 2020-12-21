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Сложный тест по динозаврам. Сможете пройти?
21.12.2020 11:13 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Динозавры – очень интересные существа. Они жили на нашей планете миллионы лет назад. Благодаря стараниям палеонтологов и археологов мы точно знаем, как они выглядели. Динозавры бывают разные: хищные и травоядные, крошечные и огромные, летающие и плавающие. Запомнить их всех трудно. Но вряд ли найдется человек, который не назовет пару-тройку динозавров. Предлагаем вам посмотреть на этих необычных пресмыкающихся и попробовать догадаться, как они называются.
Ответы:
1. Тираннозавр рекс
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Динозавры – очень интересные существа. Они жили на нашей планете миллионы лет назад. Благодаря стараниям палеонтологов и археологов мы точно знаем, как они...
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