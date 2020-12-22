Тест: Хорошо ли вы помните словарные слова?

Источник материала: Flytothesky





Лингвисты подсчитали, что в современном русском языке около 150 тысяч слов. Многие из них мы знаем, даже знаем, как правильно их писать, и можем применить к ним определенные правила. Однако есть категория слов, которые невозможно проверить. Их нужно просто запомнить. Предлагаем вам открыть наш тест и доказать, что вы отлично знаете словарные слова еще со школьной скамьи.

Ответы:

1. Вволю

2. Дивиденд

3. Ассортимент

4. Эвфемизм

5. Какофония

6. Колоннада

7. Бефстроганов

8. Масленица

9. Перпендикуляр

10. Диссонанс

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