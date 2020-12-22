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Тест: Хорошо ли вы помните словарные слова?
22.12.2020 11:15 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Лингвисты подсчитали, что в современном русском языке около 150 тысяч слов. Многие из них мы знаем, даже знаем, как правильно их писать, и можем применить к ним определенные правила. Однако есть категория слов, которые невозможно проверить. Их нужно просто запомнить. Предлагаем вам открыть наш тест и доказать, что вы отлично знаете словарные слова еще со школьной скамьи.
Ответы:
1. Вволю
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Лингвисты подсчитали, что в современном русском языке около 150 тысяч слов. Многие из них мы знаем, даже знаем, как правильно их писать, и можем применить к ним...
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