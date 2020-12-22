Тест: На какого героя новогоднего фильма вы похожи больше всего?

Источник материала: Flytothesky





Уже пошел обратный отсчет до Нового года. А значит, пришло время пустить в ход тяжелую артиллерию: заварить любимый чай или сделать какао с зефирками, прихватить с собой гору мандаринов, устроиться поудобнее и включить новогодний фильм. Этот ритуал обязательно нужно успеть совершить хотя бы раз до наступления 2021 года. Чтобы добавить вам еще немного праздничного настроения, предлагаем пройти тест и узнать, на какого персонажа из новогоднего кино вы похожи.

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