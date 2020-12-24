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Тест: Хорошо ли вы помните советские новогодние мультфильмы?

24.12.2020 12:57 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Хорошо ли вы помните советские новогодние мультфильмы?

У многих есть традиция пересматривать новогодние фильмы перед зимними праздниками. А почему бы не вспомнить советские мультфильмы и не зарядиться правильным настроением? Ведь старые мультики – это то, под что мы помогали маме готовить оливье и то, что скрашивало ожидание вечера, когда под елочкой появятся подарки. Хорошо ли вы помните, что смотрели в детстве перед Рождеством и Новым годом? Давайте выясним!

Ответы:

1. «Щелкунчик»
2. «Ночь перед Рождеством»
3. «Когда зажигаются елки»
4. «Падал прошлогодний снег»
5. «Снеговик-почтовик»
6. «Зима в Простоквашино»
7. «В лесу родилась елочка»
8. «Мороз Иванович»
9. «Тимошкина елка»
10. «Новогодняя ночь»

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У многих есть традиция пересматривать новогодние фильмы перед зимними праздниками. А почему бы не вспомнить советские мультфильмы и не зарядиться правильным...
 
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