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Тест: Хорошо ли вы помните советские новогодние мультфильмы?
24.12.2020 12:57 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
У многих есть традиция пересматривать новогодние фильмы перед зимними праздниками. А почему бы не вспомнить советские мультфильмы и не зарядиться правильным настроением? Ведь старые мультики – это то, под что мы помогали маме готовить оливье и то, что скрашивало ожидание вечера, когда под елочкой появятся подарки. Хорошо ли вы помните, что смотрели в детстве перед Рождеством и Новым годом? Давайте выясним!
Ответы:
1. «Щелкунчик»
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У многих есть традиция пересматривать новогодние фильмы перед зимними праздниками. А почему бы не вспомнить советские мультфильмы и не зарядиться правильным...
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