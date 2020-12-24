Тест: Хорошо ли вы помните советские новогодние мультфильмы?

Источник материала: Flytothesky





У многих есть традиция пересматривать новогодние фильмы перед зимними праздниками. А почему бы не вспомнить советские мультфильмы и не зарядиться правильным настроением? Ведь старые мультики – это то, под что мы помогали маме готовить оливье и то, что скрашивало ожидание вечера, когда под елочкой появятся подарки. Хорошо ли вы помните, что смотрели в детстве перед Рождеством и Новым годом? Давайте выясним!

Ответы:

1. «Щелкунчик»

2. «Ночь перед Рождеством»

3. «Когда зажигаются елки»

4. «Падал прошлогодний снег»

5. «Снеговик-почтовик»

6. «Зима в Простоквашино»

7. «В лесу родилась елочка»

8. «Мороз Иванович»

9. «Тимошкина елка»

10. «Новогодняя ночь»

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