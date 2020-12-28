|
Тест: Хорошо ли вы помните культовый фильм «Один дома»?
28.12.2020 18:03 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Культовые фильмы о приключениях Кевина Маккалистера всегда смотрят под Новый год. История мальчика окутана духом зимних праздников и заряжает зрителей новогодним настроением. Вы уже успели посмотреть «Один дома» в этом году? А ведь пора бы! Предлагаем вам окунуться в атмосферу культового фильма, ответить на несколько коварных вопросов нашего теста и узнать, насколько хорошо вы знаете эту картину.
1. У Кевина 2 брата и 2 сестры.
Пройдите также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Культовые фильмы о приключениях Кевина Маккалистера всегда смотрят под Новый год. История мальчика окутана духом зимних праздников и заряжает зрителей...
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)