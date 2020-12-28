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Тест: Хорошо ли вы помните культовый фильм «Один дома»?

28.12.2020 18:03 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Хорошо ли вы помните культовый фильм «Один дома»?

Культовые фильмы о приключениях Кевина Маккалистера всегда смотрят под Новый год. История мальчика окутана духом зимних праздников и заряжает зрителей новогодним настроением. Вы уже успели посмотреть «Один дома» в этом году? А ведь пора бы! Предлагаем вам окунуться в атмосферу культового фильма, ответить на несколько коварных вопросов нашего теста и узнать, насколько хорошо вы знаете эту картину.

1. У Кевина 2 брата и 2 сестры.
2. Бандитов зовут Гарри и Марв.
3. Грабители называют свою банду «Мокрые бандиты».
4. Кевин смотрит фильм «Ангелы с грязными душами».
5. Родители Кевина улетели в Париж.
6. Кевину 8 лет.
7. Бандиты подвесили Кевина за свитер на крючок и отругали.
8. Кевин обрушил полки в комнате брата Базза.
9. Марли мечтал помириться с сыном и обнять внучку.
10. Мама Кевина долетела до Далласа, а оттуда доехала до Чикаго со странствующими музыкантами.

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Культовые фильмы о приключениях Кевина Маккалистера всегда смотрят под Новый год. История мальчика окутана духом зимних праздников и заряжает зрителей...
 
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